這病太恐怖 他小便竟尿出綠色菜渣

2019-05-18 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



什麼病這麼奇怪，讓膀胱長出廔管，小便卡卡，用力一尿竟然尿出菜渣，楊先生10年前就讀大一，突然暴瘦，從98公斤往下掉，一開始還很開心，沒想到最後僅剩50公斤，且陸續肛裂、肛門廔管、膀胱廔管，至大醫院檢查，確診為「克隆氏症」。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長吳登強表示，「發炎性腸道疾病」為腸道免疫系統過度反應與錯誤識別所引起，依照發炎分佈、形態和侵犯腸壁的程度，可分為「克隆氏症」和「潰瘍性結腸炎」。

發炎性腸道疾病主要症狀為腹痛、腹瀉，容易與大腸激躁症混淆，因此常被患者所忽略，不少第一線內科和家醫科醫師因認知不足，未能即時確診，以致大部分患者就醫一年多後才得知病因，此時，小腸往往已經潰爛一大半。

台灣發炎性腸道疾病病友會會長楊式光分享小兒子的罹病經歷，今年34歲的楊家孩子在大一時頻繁拉肚子，起初不以為意，但後來嚴重到食不下嚥、癱軟臥床、無法上學，體重爆瘦48公斤。

此外，身體因肛門廔管，動了兩次動手術，但傷口難以癒合，到處就醫，找不出真正病因，僅能用類固醇稍微抑制病情。直到又因膀胱廔管，嚴重影響排尿，竟然尿出綠綠菜渣，就醫住院，接受小腸攝影檢查，確診為「克隆氏症」，這時距離大一已過了五年。

楊式光指出，在接受手術切除發炎最嚴重的30公分小腸，裝置腹部人工肛門造口，以輔助維持排泄功能，又接力使用生物製劑抑制發炎，才終於讓小兒子病情獲得穩定的控制，現在成為金牌保險經理人，業績嚇嚇叫。

目前健保給付生物製劑，但僅給付54週，一旦克隆氏症患者病情穩定就終止給付，直到下次病況惡化，才可以重新申請。由於擔心孩子病情不穩，楊家只能長期自費施打生物製劑，經濟負擔沈重。