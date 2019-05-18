看漫畫駝背拄手杖老人 治療師凍未條：是手杖太短啦！

2019-05-18 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



戲劇、漫畫中常常以「拄著手杖」、「駝背」作為老人家的意象，職能治療師笑稱，看到這些角色總想提醒他們，「手杖長度需要調長一點」。輔具手杖太長太短都不好，手拄太短的拐杖，長輩需彎腰將手杖稱地，容易駝背；太長的拐杖，不好施力，容易手痠，甚至支撐、平衡功能都大打折扣。

職能治療師王志元進一步介紹，手杖長度需依個人體型身高調整，建議最高不要超過使用者的腰部。理想長度是使用者站立時，雙肩自然下垂，手持握柄，將手杖底座放置於同側腳小指外側前方約15公分處，軸關節微彎約20至30度。

除了手杖長度易被忽略，王志元表示，許多人以為手杖越輕越好，這其實也是錯誤的觀念。他說，手杖太輕輔助效果會打折，太重拿久了會吃力、手痠，一般建議手杖的重量控制在250至350公克最為合適，建議以使用者拿起來覺得順手的重量為宜。

針對手杖握把，王志元也提出一些建議，長輩抓握能力不錯，可選擇細握把，但發現長輩手力不足，就應選擇粗握把，節省抓握力道，避免長輩因沒握好摔跤。除依使用者順手度挑選，如果長輩容物出手汗，建議選擇握把有止滑效果的手杖，使用過程中要隨時注意手杖握把部分是否需加強止滑。