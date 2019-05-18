親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南台灣豪雨特報
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

南投暴雨爆發泥流！車輛驚險脫困 道路坍方中斷

「租金一口氣漲至60萬」老字號體育用品店熄燈 網友不捨

看漫畫駝背拄手杖老人 治療師凍未條：是手杖太短啦！

2019-05-18 13:07聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

戲劇、漫畫中常常以「拄著手杖」、「駝背」作為老人家的意象，職能治療師笑稱，看到這些角色總想提醒他們，「手杖長度需要調長一點」。輔具手杖太長太短都不好，手拄太短的拐杖，長輩需彎腰將手杖稱地，容易駝背；太長的拐杖，不好施力，容易手痠，甚至支撐、平衡功能都大打折扣。

職能治療師王志元進一步介紹，手杖長度需依個人體型身高調整，建議最高不要超過使用者的腰部。理想長度是使用者站立時，雙肩自然下垂，手持握柄，將手杖底座放置於同側腳小指外側前方約15公分處，軸關節微彎約20至30度。

除了手杖長度易被忽略，王志元表示，許多人以為手杖越輕越好，這其實也是錯誤的觀念。他說，手杖太輕輔助效果會打折，太重拿久了會吃力、手痠，一般建議手杖的重量控制在250至350公克最為合適，建議以使用者拿起來覺得順手的重量為宜。

針對手杖握把，王志元也提出一些建議，長輩抓握能力不錯，可選擇細握把，但發現長輩手力不足，就應選擇粗握把，節省抓握力道，避免長輩因沒握好摔跤。除依使用者順手度挑選，如果長輩容物出手汗，建議選擇握把有止滑效果的手杖，使用過程中要隨時注意手杖握把部分是否需加強止滑。

另外，杖端底部是否止滑更是其中的要「腳」，王志元表示，一般情況下，使用手杖約可減少使用者20至25％下肢所承受的重量，杖端使用的底座幾乎都是橡膠材質，較具止滑度也較耐磨。當杖端底部金屬已露出，或橡膠墊變平滑、即將脫落，就要立刻更換，避免金屬光滑地面打滑跌倒。

戲劇、漫畫中常常以「拄著手杖」、「駝背」作為老人家的意象，職能治療師笑稱，看到這...
戲劇、漫畫中常常以「拄著手杖」、「駝背」作為老人家的意象，職能治療師笑稱，看到這些角色總想提醒他們，「手杖長度需要調長一點」。本報資料照片
分享

相關新聞

和欣客運520起 票價調漲5到20元

2019-05-18 11:55

取消航班旅行業跳腳 遠航：飛時計算與主管機關有出入

2019-05-18 12:53

男性注意！泡溫泉、穿緊身運動服 竟潛藏精蟲殺機

2019-05-18 11:19

遠航砍班：近千名旅客已找到回台機位

2019-05-18 10:58

有旅行業昨才知航班取消 民航局：上月就請遠航調整

2019-05-18 12:16

3歲女兒超貼心「錢包塞好塞滿」 媽媽一看笑翻：該收嗎？

2019-05-18 12:00

這病太恐怖 他小便竟尿出綠色菜渣

2019-05-18 13:52

逢甲南洋美食節來了！一次吃遍全球50大必吃美食

2019-05-18 13:49

麗寶樂園義大利購物節 4道義式精典美食期間限定

2019-05-18 13:46

端午粽大玩創意 啊嘶～愈吃愈銷魂

2019-05-18 13:42

下周轉涼有豪雨 北台灣下探19度

2019-05-18 13:30

糗！向飯店櫃檯要枕頭 幾周過去床上竟是這景況

2019-05-18 13:21

台鐵辦「軌道經濟與城市發展」論壇 免費報名

2019-05-18 12:37

缺乏篩檢觀念 異性戀愛滋患者易延遲就醫

2019-05-18 10:17

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:15

下周留意豪大雨 北台灣低溫19度

2019-05-18 09:55

遠航砍班 首日上午160名旅客改飛回高雄

2019-05-18 09:30

鄭明典：看到雲團排隊連線 建議今天避走山路

2019-05-18 08:25

吳德榮：梅雨季中小尺度對流 致災威脅不遜滯留鋒

2019-05-18 08:00

別再掉髮了 7種食物遠離禿頂危機

2019-05-18 07:07

國中會考登場 今西半部及東北部仍要防大雨

2019-05-18 05:01

中橫114年復建 估花百億

2019-05-18 00:43

巴拉望、長灘島、峴港 遠航今起暫時停飛3航線

2019-05-18 00:43

健康你我他／居家防潮濕 門窗開關有學問

2019-05-18 00:04

護石虎 路殺預警系統 台三線上路

2019-05-18 00:03

日本腦炎即將進入流行期 今年見首例

2019-05-18 00:00

研究顯示：睡眠呼吸中止症 耳鳴風險高

2019-05-17 23:54

罹患高血壓 三分之一患者不自知

2019-05-17 23:49

科普好健康／大腸鏡變細變短 愈來愈多人不麻醉

2019-05-17 23:43

大膽島漂死豬內臟 驗出非洲豬瘟

2019-05-17 23:38

國父紀念館原來長這樣 ! 王大閎紀念特展揭密

2019-05-17 22:57

大雷雨今炸北台灣 閃電狂閃24.5萬次

2019-05-17 21:55

受飛時管控 遠航明起暫時取消長灘島等三航線

2019-05-17 20:59

未來一周 這幾天會有大雷雨、北部降10度

2019-05-17 20:15

兒時「打小孩神器」回憶錄 網驚：我全被打過...

2019-05-17 20:00

產婦快生了還在等吉時 醫師：這樣的皇帝命不要也罷

2019-05-17 19:28

民歌手葉佳修罹患肺癌 醫師這樣說

2019-05-17 17:20

登錄僅4%！Ubike公共自行車傷害險 有登錄才有保障

2019-05-17 17:13

標檢局抽驗10件「積木玩具」 1件有讓兒童誤吞窒息風險

2019-05-17 16:34
看更多

熱門文章

日本超人氣牛排IKINARI STEAK台灣首店在這！ 超高CP值厚切牛排想吃多少自己決定

2019-05-17 15:58

暴雨淹水9000隻幼雞死亡 業者痛心無力估算損失

2019-05-17 17:08

外遇夫趁妻不在家偷抱走神主牌 網友驚呼：慘了！

2019-05-17 18:52

未來一周 這幾天會有大雷雨、北部降10度

2019-05-17 20:15

受飛時管控 遠航明起暫時取消長灘島等三航線

2019-05-17 20:59

金門機場大爆滿 滯留500多名旅客吵翻天

2019-05-17 14:43

愛迪達球鞋1000元有找！好市多驚見這款「潮鞋」CP值超高被搶翻

2019-05-18 11:32

影／海中有一片片紙張？原來是「牠們」在群游

2019-05-17 16:36

民歌手葉佳修罹患肺癌 醫師這樣說

2019-05-17 17:20

湖口、新豐淹水車輛遭滅頂 新豐下午3點起停班停課

2019-05-17 15:39

梧桐塔羅占卜：什麼危機影響著我的工作？

2019-05-17 14:57

大雨狂炸桃園觀音新屋 西瓜、洋香瓜田汪洋一片

2019-05-17 14:39

南投暴雨爆發泥流！車輛驚險脫困 道路坍方中斷

2019-05-18 12:59

夫趁妻懷孕偷找援交還不戴套 她氣炸「髒到極點」

2019-05-17 16:05

天氣即時預報：新竹以南 間歇雷雨至中午

2019-05-18 06:55

網紅名貓「臭臉貓」去當天使了

2019-05-17 18:42

公婆要媳婦少吃肉才能生兒子 她勸世：不要嫁獨子

2019-05-17 17:04

豪雨強雷來襲 桃園一度3萬戶停電

2019-05-17 20:05

大膽島也淪陷！島上發現的漂流豬屍驗出有非洲豬瘟

2019-05-17 15:20

泡麵達人里納許狂推！金門「一來順椒麻拌麵」獲5顆星讚譽

2019-05-17 14:21

修杰楷讚「同婚法通過太棒」！從小這樣教咘咘、Bo妞

2019-05-17 20:20

別再掉髮了 7種食物遠離禿頂危機

2019-05-18 07:07

國父紀念館原來長這樣 ! 王大閎紀念特展揭密

2019-05-17 22:57

帶孩子出門好累？心理師：親子旅遊有五大好處

2019-05-17 14:22

上一梯秒殺 阿里山森林療癒體驗營即將開放報名

2019-05-17 16:00

台北珍珠芋頭控必看 IG浮誇系排隊刨冰「春美」入夏怒吃一波

2019-05-17 17:52

鄭明典：看到雲團排隊連線 建議今天避走山路

2019-05-18 08:25

低窪農地被回填造成高低差 桃市觀音住戶慘遭水淹及腰

2019-05-17 16:51

氣象局最新豪雨特報 範圍從中南部擴大到竹苗

2019-05-18 09:01

產婦快生了還在等吉時 醫師：這樣的皇帝命不要也罷

2019-05-17 19:28

大雷雨今炸北台灣 閃電狂閃24.5萬次

2019-05-17 21:55

貝聿銘在台唯一作品 受美國第一夫人賞識卻曾鬧雙包案

2019-05-17 14:04

路思義教堂建築師貝聿銘逝世 東海要辦紀念展

2019-05-17 16:18

吳德榮：梅雨季中小尺度對流 致災威脅不遜滯留鋒

2019-05-18 08:00

今明會考熱到33度 小心雷雨偷襲

2019-05-18 00:43

巴拉望、長灘島、峴港 遠航今起暫時停飛3航線

2019-05-18 00:43

每日星座運勢／雙魚身心放鬆有助靈感 財運異性緣佳

2019-05-18 00:00

台中、南投大雷雨 凌霄日累積雨量逾300毫米

2019-05-18 13:01

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:15

中橫114年復建 估花百億

2019-05-18 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top