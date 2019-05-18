為行走日抬3公斤助行器1500下 裝上它長輩生活不一樣

2019-05-18 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



看著雙腳無力、身體平衡不好的長輩必須將助行器拿起、向前放30公分，是否曾想過尋找更安全的輔助方式？據推估對一名一天約行走1000步的長輩而言，為輔助行走每天都要將3至4公斤助行器抬起1500下，職能治療師提醒，長期下來恐增加手部疼痛風險。

「原本只是腳不好，一不小心就會演變成手部功能也變差。」職能治療師王志元表示，近年開始流行帶有輪子的助行器，由於戴輪助行器無須抬起，輕輕扶著就能輔助行走，彷彿移動式扶手，不用把家中所有牆上都裝上扶手，也能確保長輩行走安全性。

民眾對有輪子的助步器卻步的原因，都是怕長輩因此跌倒。王志元強調，戴輪助行器只有兩隻前腳附輪子，後面兩隻腳有下壓型煞車裝置，並非四隻腳全裝有輪子。人在快跌倒時，除往前滑，也會有一個向下壓的力量，就可觸發下壓型煞車，止住前傾的力道，避免滑倒可能性。

說到「戴輪助行器」，不少人會直接聯想到附有坐位及小收納盒的「散步推車」，台北榮總復健醫學部職能治療師王柏堯提醒，兩者是不同的輔具，千萬別混為一談，散步推車體積較小，支持度本身就不比戴輪助行器。

再加上散步推車有四個輪子，腳程不好、靈活度也不夠的長輩使用散步推車意外發生率高，建議散步推車使用者需具備一定行走能力或平衡能力。另外，由於市面上八成散步推車會有座椅，當長輩只是希望走久可以有位置坐下，散步推車就是個好選項。