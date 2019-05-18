取消航班旅行業跳腳 遠航：飛時計算與主管機關有出入

2019-05-18 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



遠東航空突然取消巴拉望等3航線航班，讓許多旅行業者措手不及。遠東航空表示，對於航班取消深感遺憾，致上最深歉意。已主動與合作旅行社聯繫，協商並達成共識，針對未出團的旅客請與原報名旅行社申請全額退費。

遠航說，為配合主管機關每月對國內航線機位數要求，他們的MD機隊需因應航機調度支援國內線，經協調後飛航時數控管之計算方式與主管機關仍有所出入，包含不可控之流管及天候等因素皆需納入，故於5月底前需取消部分航班以符合規定。

旅行業者不滿，飛航時數控管應該老早前就知道，怎麼這麼突然。民航局指出，上月遠航排出本月班表時，就已經要求遠航必須調整航班，避免超過飛行時數，保障旅客安全。

航班取消後續處理方面，遠東航空指出，因航班取消回程旅客方面，今起至5月20日從峴港回程483位旅客，均已委請旅行社協助轉搭遠航高雄峴港航班及他航。另外，長灘島139名旅客及巴拉望164位旅客回程也已委請旅行社協助轉搭他航直飛與轉機班機，至於少數未通知到的散客，遠航表示，已請地勤公司簽轉至其他航空公司。