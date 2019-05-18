麗寶樂園義大利購物節 4道義式精典美食期間限定

暑假快到了，位於麗寶福容大飯店田園咖啡餐廳即日起推出「麗寶義起饗美食」活動。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

暑假快到了，位於月眉麗寶樂園的福容大飯店田園咖啡餐廳，即日起自至6月9日推出期間限定「麗寶義起饗美食」活動。

福容大飯店麗寶樂園店表示，整個5、6月都是「麗寶月」，麗寶OUTLET MALL「義大利購物節」也將在5月31日熱烈展開。

為了讓老饕吃到最道地的義式料理，主廚特別嚴選義式配料，其中有幾道不可錯過的料理：

辣味雞柳佐羅勒細麵沙拉

「辣味雞柳佐羅勒細麵沙拉」有別於傳統義大利熱麵的呈現，這道「涼的義大利麵」，使用義大利天使細麵搭配辣味雞柳，麵條口感細緻柔軟，吸覆滿滿的醬汁，辣而不嗆，再搭配羅勒來增添層次風味。

紅酒燉牛膝、牛肝菌野菇燉飯

「紅酒燉牛膝」經過四小時熬煮完成，洋菇、香菇、牛菌菇伴炒洋蔥及生米，加入雞高湯燉煮及白酒、百里香，細火慢煮約10至12分鐘增添風味，起鍋後灑上巴西里及帕馬森起司，道地濃郁，口口都吃得到牛肝菌鮮甜的香氣，及義大利米軟Q口感。

「牛肝菌野菇燉飯」加入洋菇、西洋芹、紅蘿蔔及番茄等配料，與紅酒及牛膝一同燉煮約二小時；牛膝口感軟嫩、入口即化，為最具義大利特色美食之一。

義式帕馬蜜瓜火腿

其他還有「義式帕馬蜜瓜火腿」，以新鮮火腿作為開胃料理，選用義大利境內授權豢養的豬隻所製成的帕瑪火腿，經過13個月的熟成，肉質鮮嫩、脂肪分布均勻，搭配香甜綿密的哈蜜瓜，清爽口感要讓消費者胃口大開。

「主廚嚴選香料烤羊腿」選用肉質甜美多汁的羊大腿，以慢火烤至全熟。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

主廚嚴選香料烤羊腿

田園咖啡廳主廚蔡名毅說，「主廚嚴選香料烤羊腿」，選用肉質甜美多汁的羊大腿，並用月桂葉、迷迭香、百里香等多種配料浸漬24小時，以慢火烤至全熟。

然後再塗上以九層塔、巴西里、奶油及麵包粉調製的香料，完美的金黃色澤及酥脆口感，讓饕客享受視覺及味覺的雙重饗宴。

義大利美食節於平假日晚餐時段限定供應，每人980元＋10%，活動期間消費一客，即贈「POPA遊義大利」紋身貼紙一張，憑此貼紙於活動期間至麗寶國際賽車場可享卡丁車現折100元優惠。單筆滿3000元還可獲得「麗寶OUTLET MALL義大利購物節」抽獎券，有機會將住宿券及機車等大獎拿回家。

哪裡吃？

●田園咖啡廳

預約專線：04-2557-1366#8321