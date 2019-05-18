男性注意！泡溫泉、穿緊身運動服 竟潛藏精蟲殺機

2019-05-18 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹一名36歲男子熱愛騎公路車，時常一騎就超過5個小時，婚後3年來始終無法如願得子，因精蟲的濃度與活力未能達標，經過追查後發現原來精液中出現白血球有嚴重細菌感染，在接受抗生素治療後，與太太順利接受試管嬰兒療程，得子願望美夢成真。

艾微芙國際生殖醫學中心總監醫師盧凡表示，現代不孕夫婦的比例增加，女性不孕愈來愈受到重視，但是男性精蟲不佳的問題卻愈來愈嚴重。台灣男性精蟲合格良率現在只剩下4％，從前不孕症由男性造成的原因只佔約30%，現今已升高到45%，已經高於女性因素的40%。

盧凡指出，男性精蟲的良率衰退如此快速，第一個原因可能是環境中充滿了各種可能傷害精蟲的荷爾蒙，包括食品包裝毒素、工業廢料及廢氣、海洋污染、地球暖化等；第二個原因是工作壓力，或是在不良和過熱的環境中工作；第三個原因可能是層出不窮的食品安全問題，塑化劑、過期或變質的食物等。

盧凡表示，精蟲品質不佳有時會跟感染有關，因白血球會釋放活性含氧物(ROS)導致精蟲弱化並損害遺傳物質，跑步、騎公路車等運動的時候穿著緊身的運動服，看起來很Man，但小心帥氣的背後可能潛藏精蟲殺機。

研究顯示，自行車選手出現性功能障礙、泌尿道症狀的情況，並沒有比跑步、游泳選手來得嚴重，但自行車選手的確較容易產生會陰麻麻的感覺，不管是用哪種自行車坐墊，情況都是一樣。