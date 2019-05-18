關注長照需求大增 四川人民醫院參訪榮總桃園分院

2019-05-18 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



近年人口老化為各國面臨重要問題，中國大陸四川省樂山市人民醫院，昨日抵台參訪台北榮民總醫院桃園分院，了解台灣健保制度、長照服務政策實際執行面，觀摩學習在符合現代社會特性、人口結構變化下，如何打造完善的長照制度。

四川省樂山市人民醫院護理團馬智群等一行18人昨日前往北榮桃園分院參訪，院長盧星華及各一級主管講解醫院業務務推動簡介。瞭解政策、計畫、財務、執行面等概況後，再至「長青園護理之家」、「彩虹居日間照顧中心」、「長樂居巷弄長照站」共3個長照服務據點參訪，由護理長及精神科護理師說明，參訪成員對新穎設施，嚴密完整的管理計畫作為及貼心週到的人性化照顧措施，留下深刻印象。

團長馬智群表示，人口老化已是全世界許多已開發或開發中國家須共同面對的重大社會議題，在生活品質及醫療科技快速提升的大陸，也在各省普遍受到重視。

他說，在未雨綢繆的前瞻性思維下，大陸政府也開始在規劃政策以因應此趨勢。而照顧尊長克盡孝道是中華文化的核心價值之一，這點兩岸人民並無差異性，如何規劃一個符合現代社會特性及人口結構變化需求的長照制度，將能為孝道賦予新時代的涵義及面貌。

盧星華也指出，台灣社會正快速高齡化，老年人口與慢性病患者，為社會福利與醫療資源系統帶來沉重的壓力，這些老年病的特性涉及多重器官，需要投入大量人力資源以提供醫療及照顧。