親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南台灣豪雨特報
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

YES I DO！韓國瑜表態參與初選 他剖析：高雄市民賺到了

關注長照需求大增 四川人民醫院參訪榮總桃園分院

2019-05-18 11:03聯合報 記者許政榆╱即時報導

近年人口老化為各國面臨重要問題，中國大陸四川省樂山市人民醫院，昨日抵台參訪台北榮民總醫院桃園分院，了解台灣健保制度、長照服務政策實際執行面，觀摩學習在符合現代社會特性、人口結構變化下，如何打造完善的長照制度。

四川省樂山市人民醫院護理團馬智群等一行18人昨日前往北榮桃園分院參訪，院長盧星華及各一級主管講解醫院業務務推動簡介。瞭解政策、計畫、財務、執行面等概況後，再至「長青園護理之家」、「彩虹居日間照顧中心」、「長樂居巷弄長照站」共3個長照服務據點參訪，由護理長及精神科護理師說明，參訪成員對新穎設施，嚴密完整的管理計畫作為及貼心週到的人性化照顧措施，留下深刻印象。

團長馬智群表示，人口老化已是全世界許多已開發或開發中國家須共同面對的重大社會議題，在生活品質及醫療科技快速提升的大陸，也在各省普遍受到重視。

他說，在未雨綢繆的前瞻性思維下，大陸政府也開始在規劃政策以因應此趨勢。而照顧尊長克盡孝道是中華文化的核心價值之一，這點兩岸人民並無差異性，如何規劃一個符合現代社會特性及人口結構變化需求的長照制度，將能為孝道賦予新時代的涵義及面貌。

盧星華也指出，台灣社會正快速高齡化，老年人口與慢性病患者，為社會福利與醫療資源系統帶來沉重的壓力，這些老年病的特性涉及多重器官，需要投入大量人力資源以提供醫療及照顧。

北榮桃園分院肩負照顧榮民及社區民眾之責任，配合政府推動長期照護政策，建立與社區結合的照護模式，將持續落實全方位醫療及長照服務，成為守護民眾健康最重要的社區醫院，也希望訪問團能藉此次參訪，把好的制度分享到大陸，推已及人造福全中國更多的老人家及身心障礙者。

中國大陸四川省樂山市人民醫院昨日赴台前往台北榮民總醫院桃園分院進行參訪，包括台灣...
中國大陸四川省樂山市人民醫院昨日赴台前往台北榮民總醫院桃園分院進行參訪，包括台灣健保制度、長照服務政策實際執行面，觀摩學習在符合現代社會特性、人口結構變化下，打造完善的長照制度。圖／北榮桃園分院提供
分享
中國大陸四川省樂山市人民醫院昨日赴台前往台北榮民總醫院桃園分院進行參訪，包括台灣...
中國大陸四川省樂山市人民醫院昨日赴台前往台北榮民總醫院桃園分院進行參訪，包括台灣健保制度、長照服務政策實際執行面，觀摩學習在符合現代社會特性、人口結構變化下，打造完善的長照制度。圖／北榮桃園分院提供
分享
中國大陸四川省樂山市人民醫院昨日赴台前往台北榮民總醫院桃園分院進行參訪，包括台灣...
中國大陸四川省樂山市人民醫院昨日赴台前往台北榮民總醫院桃園分院進行參訪，包括台灣健保制度、長照服務政策實際執行面，觀摩學習在符合現代社會特性、人口結構變化下，打造完善的長照制度。圖／北榮桃園分院提供
分享
中國大陸四川省樂山市人民醫院昨日赴台前往台北榮民總醫院桃園分院進行參訪，包括台灣...
中國大陸四川省樂山市人民醫院昨日赴台前往台北榮民總醫院桃園分院進行參訪，包括台灣健保制度、長照服務政策實際執行面，觀摩學習在符合現代社會特性、人口結構變化下，打造完善的長照制度。圖／北榮桃園分院提供
分享

長照老化榮民

相關新聞

別再掉髮了 7種食物遠離禿頂危機

2019-05-18 07:07

鄭明典：看到雲團排隊連線 建議今天避走山路

2019-05-18 08:25

中橫114年復建 估花百億

2019-05-18 00:43

遠航砍班：近千名旅客已找到回台機位

2019-05-18 10:58

缺乏篩檢觀念 異性戀愛滋患者易延遲就醫

2019-05-18 10:17

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:15

下周留意豪大雨 北台灣低溫19度

2019-05-18 09:55

吳德榮：梅雨季中小尺度對流 致災威脅不遜滯留鋒

2019-05-18 08:00

國中會考登場 今西半部及東北部仍要防大雨

2019-05-18 05:01

巴拉望、長灘島、峴港 遠航今起暫時停飛3航線

2019-05-18 00:43

健康你我他／居家防潮濕 門窗開關有學問

2019-05-18 00:04

護石虎 路殺預警系統 台三線上路

2019-05-18 00:03

日本腦炎即將進入流行期 今年見首例

2019-05-18 00:00

研究顯示：睡眠呼吸中止症 耳鳴風險高

2019-05-17 23:54

罹患高血壓 三分之一患者不自知

2019-05-17 23:49

科普好健康／大腸鏡變細變短 愈來愈多人不麻醉

2019-05-17 23:43

大膽島漂死豬內臟 驗出非洲豬瘟

2019-05-17 23:38

國父紀念館原來長這樣 ! 王大閎紀念特展揭密

2019-05-17 22:57

大雷雨今炸北台灣 閃電狂閃24.5萬次

2019-05-17 21:55

受飛時管控 遠航明起暫時取消長灘島等三航線

2019-05-17 20:59

未來一周 這幾天會有大雷雨、北部降10度

2019-05-17 20:15

兒時「打小孩神器」回憶錄 網驚：我全被打過...

2019-05-17 20:00

產婦快生了還在等吉時 醫師：這樣的皇帝命不要也罷

2019-05-17 19:28

民歌手葉佳修罹患肺癌 醫師這樣說

2019-05-17 17:20

登錄僅4%！Ubike公共自行車傷害險 有登錄才有保障

2019-05-17 17:13

標檢局抽驗10件「積木玩具」 1件有讓兒童誤吞窒息風險

2019-05-17 16:34

路思義教堂建築師貝聿銘逝世 東海要辦紀念展

2019-05-17 16:18

上一梯秒殺 阿里山森林療癒體驗營即將開放報名

2019-05-17 16:00

耳朵嗡嗡叫 研究顯示：睡眠呼吸中止症患者耳鳴風險高

2019-05-17 15:48

金門大膽島發現中國海漂豬 驗出非洲豬瘟

2019-05-17 15:15

金門機場大爆滿 滯留500多名旅客吵翻天

2019-05-17 14:43

今年全國首例本土日本腦炎！高雄六旬男子仍在加護病房

2019-05-17 14:43

今年首例日本腦炎病例 疾管署警告重症致死率高達3成

2019-05-17 14:40

大雨狂炸桃園觀音新屋 西瓜、洋香瓜田汪洋一片

2019-05-17 14:39

心臟學會：18歲以上宜每年量血壓

2019-05-17 14:22

中橫公路谷關-德基段 114年啟動復建工程

2019-05-17 14:16

非法旅宿 彰化1-4月開罰最多

2019-05-17 14:13

影／積木玩具抽驗 標示不清幼兒易誤吞

2019-05-17 14:11

下周一有較強鋒面 西部、東北防豪大雨

2019-05-17 14:10
看更多

熱門文章

日本超人氣牛排IKINARI STEAK台灣首店在這！ 超高CP值厚切牛排想吃多少自己決定

2019-05-17 15:58

暴雨淹水9000隻幼雞死亡 業者痛心無力估算損失

2019-05-17 17:08

外遇夫趁妻不在家偷抱走神主牌 網友驚呼：慘了！

2019-05-17 18:52

影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48

未來一周 這幾天會有大雷雨、北部降10度

2019-05-17 20:15

受飛時管控 遠航明起暫時取消長灘島等三航線

2019-05-17 20:59

金門機場大爆滿 滯留500多名旅客吵翻天

2019-05-17 14:43

影／海中有一片片紙張？原來是「牠們」在群游

2019-05-17 16:36

大雨轟炸！新豐高爾夫球場出現瀑布 明新科大宣布停課

2019-05-17 12:33

民歌手葉佳修罹患肺癌 醫師這樣說

2019-05-17 17:20

大雨狂炸桃園觀音新屋 西瓜、洋香瓜田汪洋一片

2019-05-17 14:39

湖口、新豐淹水車輛遭滅頂 新豐下午3點起停班停課

2019-05-17 15:39

夫趁妻懷孕偷找援交還不戴套 她氣炸「髒到極點」

2019-05-17 16:05

大雷雨強襲 桃園兩國小下午停課 家長雨中趕來接孩子

2019-05-17 13:21

「體重過重每天哭」 國小生考上軍校揭1年減14公斤秘訣

2019-05-17 12:51

梧桐塔羅占卜：什麼危機影響著我的工作？

2019-05-17 14:57

受大雨影響 桃市觀音草漯小客車險滅頂

2019-05-17 12:06

辭世的華裔建築師貝聿銘 與台灣關連有這些

2019-05-17 12:16

天氣即時預報：新竹以南 間歇雷雨至中午

2019-05-18 06:55

貝聿銘玻璃金字塔夯 新故宮玻璃廊道為何惹嫌？

2019-05-17 13:26

網紅名貓「臭臉貓」去當天使了

2019-05-17 18:42

公婆要媳婦少吃肉才能生兒子 她勸世：不要嫁獨子

2019-05-17 17:04

新豐鄉災情嚴重 電線杆倒2000戶停電 瓜田全泡水

2019-05-17 14:09

大雨淹新竹 明新科大：日夜間部17日停課一天

2019-05-17 12:04

大膽島也淪陷！島上發現的漂流豬屍驗出有非洲豬瘟

2019-05-17 15:20

大雨水淹過鐵軌 台鐵北湖到湖口雙線暫時不通

2019-05-17 11:22

竹縣部分道路、地下道及停車場淹積水 已拉封鎖線

2019-05-17 11:25

泡麵達人里納許狂推！金門「一來順椒麻拌麵」獲5顆星讚譽

2019-05-17 14:21

國父紀念館原來長這樣 ! 王大閎紀念特展揭密

2019-05-17 22:57

別再掉髮了 7種食物遠離禿頂危機

2019-05-18 07:07

上一梯秒殺 阿里山森林療癒體驗營即將開放報名

2019-05-17 16:00

桃竹大雷雨即時訊息！多地雨量狂破300毫米

2019-05-17 13:11

低窪農地被回填造成高低差 桃市觀音住戶慘遭水淹及腰

2019-05-17 16:51

修杰楷讚「同婚法通過太棒」！從小這樣教咘咘、Bo妞

2019-05-17 20:20

台北珍珠芋頭控必看 IG浮誇系排隊刨冰「春美」入夏怒吃一波

2019-05-17 17:52

產婦快生了還在等吉時 醫師：這樣的皇帝命不要也罷

2019-05-17 19:28

貝聿銘在台唯一作品 受美國第一夫人賞識卻曾鬧雙包案

2019-05-17 14:04

帶孩子出門好累？心理師：親子旅遊有五大好處

2019-05-17 14:22

豪雨強雷來襲 桃園一度3萬戶停電

2019-05-17 20:05

大雷雨今炸北台灣 閃電狂閃24.5萬次

2019-05-17 21:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top