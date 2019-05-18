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缺乏篩檢觀念 異性戀愛滋患者易延遲就醫

2019-05-18 10:17聯合報 記者羅真╱即時報導

不少人錯誤以為同性戀才與愛滋病有關，導致異性戀缺乏防護意識而延遲就醫。愛滋防疫專家強調，無論已婚與否、性傾向為何，民眾應視愛滋篩檢為健康檢查的一環，才能活得幸福又健康。

台北市立聯合醫院昆明防治中心公衛護理組主任莊苹表示，延遲診斷的指標為確診感染愛滋後三個月內就發病，台北市的愛滋病統計資料顯示，過去五年來，男同性戀者延遲診斷率從三成四降至兩成六左右，異性戀者的延遲診斷率都在四成以上，去年甚至逼近六成。

莊苹表示，愛滋容易被當作攻擊性向的手段，但是上述數據反映，在社會壓力影響下，男同性戀者比異性戀更注重愛滋預防，並對相關篩檢服務具有較高認知，而異性戀容易誤以為自身與愛滋病毫無關係，進而忽略篩檢與預防。

台灣愛滋病學會理事長洪健清在臨床上觀察到，異性戀的愛滋患者往往在急遽減輕、腹瀉、持續發燒等症狀出現後，才驚覺感染愛滋病毒。這個情形不只是忽視自身的感染風險、錯失預防與治療黃金期，在患者罹病而不自知的期間，還容易將病毒持續散播給他人。

莊苹呼籲，有過性行為的人，無論性別傾向都至少應進行一次愛滋篩檢；持續有無套性行為的人則建議每年至少進行一次篩檢；倘若有感染風險行為，像是與人共用針具、有多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染病等，更建議每三至六個月篩檢一次。

愛滋病匿名快篩醫院。圖／衛福部疾管署提供
愛滋病匿名快篩醫院。圖／衛福部疾管署提供
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愛滋病同性戀患者

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