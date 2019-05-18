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台管處保育研究調查 台灣新紀錄令人驚豔

2019-05-18 09:46聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台江國家公園管理處委託中山大學以海研3號進行園區海域亞潮帶水質及生物資源調查，以及委託成功大學水科技研究中心進行感潮帶底棲動物，在七股鹽田樣區發現1種微鰭烏賊科及1種粟螺科的台灣新紀錄種，並在四草濕地發現去年9月才被受發表的世界新種老猴擬相手蟹，台江生態豐富令人驚豔。

台管處指出，去年委託中山大學以海研3號進行園區海域亞潮帶水質及生物資源調查，記錄魚類39科86種、蝦類13科35種、蟹類13科41種，新增園區新紀錄種魚類22種、蝦類15種、蟹類17種。台管處指出，物種數在3年研究調查下，仍持續增加，且大部分來自黑水溝航道海域，即台江國家公園「海域一般管制區」的範圍。

該計畫輔以魚市場調查，記錄到青山漁港刺網漁船在七股沿海捕獲1尾新紀錄種石川粗鰭魚。保育研究課表示，石川粗鰭魚是深海魚種，棲息水深可達1000公尺，在台灣西部沿海十分罕見，可能自台灣海峽南部沿澎湖水道北上到七股沿海，經解剖後發現其卵巢具有成熟卵粒，推測台灣海峽南部的黑水溝海域可能是石川粗鰭魚的潛在產卵場，具有生物學上重要意義。

此外，台管處針對曾文溪口、四草、七股鹽田及鹽水溪口重要濕地，委託成大水科技研究中心副主任邱郁文進行感潮帶底棲動物，包含節肢動物、軟體動物、環節動物定量與定性調查及環境資料收集，調查成果記錄到軟體動物37科100種，節肢動物22科64種。

保育研究課指出，調查團隊在七股鹽田樣區發現1種微鰭烏賊科及1種粟螺科的台灣新紀錄種。且在四草濕地，發現老猴擬相手蟹（Parasesarma macaco）的分布，此種相手蟹是去年9月才被接受發表的世界新種，模式產地為恆春半島的保力溪。

然而，台管處陸域兩棲爬蟲類基礎調查，發現兩棲類亞洲錦蛙為園區新紀錄種，卻也是外來入侵種，目前僅分布在城西防風林一帶，保育研究課指出，未來需要持續監測並留意其出現區域，開始著手規劃防治，以防日後大量擴散。

成大水科技研究中心研究團隊在七股鹽田發現1種粟螺科的台灣新紀錄種，令人驚豔。圖／...
成大水科技研究中心研究團隊在七股鹽田發現1種粟螺科的台灣新紀錄種，令人驚豔。圖／台江國家公園管理處提供
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成大水科技研究中心研究團隊在四草濕地發現去年9月才被受發表的世界新種老猴擬相手蟹...
成大水科技研究中心研究團隊在四草濕地發現去年9月才被受發表的世界新種老猴擬相手蟹。圖／台江國家公園管理處提供
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成大水科技研究中心研究團隊在七股鹽田樣區發現1種微鰭烏賊科是台灣新紀錄種。圖／台...
成大水科技研究中心研究團隊在七股鹽田樣區發現1種微鰭烏賊科是台灣新紀錄種。圖／台江國家公園管理處提供
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台管處發現兩棲類亞洲錦蛙為園區新紀錄種，卻也是外來入侵種，已著手規劃防治，以防日...
台管處發現兩棲類亞洲錦蛙為園區新紀錄種，卻也是外來入侵種，已著手規劃防治，以防日後大量擴散。圖／台江國家公園管理處提供
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台管處保育研究課表示，石川粗鰭魚是深海魚種，棲息水深可達1000公尺，在台灣西部...
台管處保育研究課表示，石川粗鰭魚是深海魚種，棲息水深可達1000公尺，在台灣西部沿海十分罕見。圖／台江國家公園管理處提供
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