吳德榮：梅雨季中小尺度對流 致災威脅不遜滯留鋒

2019-05-18 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天桃竹地區出現雷擊、瞬間大雨，累積雨量逾400毫米，造成淹水等災情。天氣專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，只要大氣很不穩定，也會發展出中小尺度對流系統，帶來的威脅毫不遜色於滯留鋒，這也是中央氣象局將5、6月定義為梅雨季，而不再拘泥「滯留鋒」的天氣型態之主要原因之一。

吳德榮說，今天清晨西南風在西南部的輻合作用，已為中南部帶來明顯的局部陣雨及雷雨。最新（17日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明暖氣團籠罩，白天悶熱，要防中暑。

他說，由於水氣多，大氣仍不穩定，白天透過太陽加熱，激發午後對流發展，給各地區帶來局部陣雨或雷雨的機率，山區易有較大雨勢；另外清晨西南風在西南部產生輻合作用，也會為中南部帶來局部陣雨或雷雨。降雨常會延續至其他時段，有時也會影響其他地區。今天北部最高溫約在33度、中部32度、南部約34度、東部約34度。

梅雨季第三道鋒面大約在下周一下午抵達並影響至下周二上午，有帶來陣雨及雷雨的機率，仍不排除伴隨劇烈天氣；各地氣溫明顯下降、天氣轉涼。吳德榮說，因為是移動性鋒面，下周二上午起，由北而南、天氣逐漸好轉。下周三鋒面遠離，各地轉晴，白天氣溫回升、早晚很涼。

中央氣象局表示，今天西南風影響，台灣西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨中南部地區已有局部大雨發生，但降雨型態較不像昨天桃竹地區降雨劇烈。