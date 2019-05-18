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別再掉髮了 7種食物遠離禿頂危機

2019-05-18 07:07聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

洗完澡，排水管塞滿頭髮；晨起的枕頭上，散布驚人的髮絲，不管男性女性，對於「脫髮」的苦惱不相上下。還好科學證據顯示，我們能透過飲食擁有強健的髮束、減少落髮。本周日出刊的元氣周報將刊出「美國預防雜誌」發表的相關研究。

專家表示，毛囊細胞是一種最具活性的細胞，具有體內最高的細胞更新率。專家表示，限制卡路里攝取或缺乏蛋白質、必需脂肪酸、維生素會導致頭髮纖維結構異常，引起掉髮。如果缺乏蛋白質這類基礎營養，就不會有健康強健的頭髮。

頭髮在15至30歲之間生長最旺盛，40歲以後減緩。不妨在飲食中留意攝取以下營養清單，給頭髮足夠的養分：

●蛋白質

●鐵

●維生素A.

●B族維生素，包括6和12

●Omega-3脂肪

●鋅

●硒

●鎂

●維生素D（需補充）

以下是推薦的食物清單：

1.堅果

充足的哪路里和健康脂肪，除了可以保持肌肉和心臟健康，2015年「化妝品皮膚病學」雜誌的研究更顯示，ω-3和ω-6必需脂肪酸能幫助減少脫髮和改善頭髮生長。

堅果、椰子油是皮膚和毛囊的天然潤膚劑，能滋潤髮根，使皮膚光澤。堅果也富含豐富維生素B、E和鋅。維生素與硒合作，能保持細胞膜強壯，提升抗氧化能力。

2.牡蠣

世界衛生組織將「鐵」列為人體最常缺乏的元素，影響了80%的人口。專家說，即使沒有貧血問題，些微的鐵不足也可能導致脫髮、頭髮稀疏。

雖然紅肉、綠葉蔬菜、全穀物、豆類和蛋黃含鐵，但專家特別推薦牡蠣，因為它能同時提供鐵和鋅，後者是人體必需礦物質，有助頭髮生長修復。

3.菠菜

菠菜除了含鐵，還有葉酸和維生素A和C，對於合成膠原蛋白和角蛋白纖維交聯至關重要，這與在毛髮纖維的生產有關。

4.番薯

番薯含有豐富的維生素A，有助於皮脂分泌，也有助於加快頭髮生長速度。一個12公分長的番薯，可以提供18400IU的維生素A和0.27毫克的維生素B6，快速達成一日所需。

5.牛肉

草飼牛肉含有豐富的鐵和ω-3脂肪酸，這兩種脂肪酸可以幫助增厚頭髮，使頭髮更健康美麗。

6.蛋

雞蛋是蛋白質和生物素（維生素B群之一）的重要來源，是滋養毛囊的重要營養素。蛋黃富含人體無法自行合成的維生素D，一個雞蛋約含50IU的維生素Dm

7.鮭魚

鮭魚、鮪魚、沙丁魚等提供優質蛋白質、維生素D、ω-3脂肪酸和其他促進頭髮的成分（如亞麻油酸，一種必需脂肪酸），滋養皮膚，增加毛囊周圍的脂肪層，更有利頭髮健康生長。

但如果掉髮問題嚴重，無法透過飲食解決，請即刻就醫，嚴重掉髮也可能是體內疾病徵兆，如甲狀腺功能低下、肝臟問題或自體免疫疾病；也可能是「休止期脫髮」（又稱壓力性掉髮），與懷孕生產、親友死亡、換新工作等重大壓力有關。

科學證據顯示，我們能透過飲食擁有強健的髮束、減少落髮。本報資料照片
科學證據顯示，我們能透過飲食擁有強健的髮束、減少落髮。本報資料照片
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脂肪掉髮

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