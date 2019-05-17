世新新聞畢展 以數位匯流呈現「貧」

2019-05-17 22:58 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



數位匯流時代來臨，新聞報導不只要有文字的敘事基礎，更須結合數位科技，以互動為導向，注重觀眾的閱讀體驗。世新新聞系今天在剝皮寮歷史街區展出為期三天的「2019世新新聞畢業展《貧痕》」，14位新聞系學生，藉由5則數位新聞專題，結合文字、影音、VR、網頁設計，讓大家看見貧窮的不同樣貌。

擺脫昔日以平面報導的呈現手法，針對貧窮相關的議題，學生們也用更多元的方式展現。世新大學新聞系助理教授羅禾淋表示，看見學生們對嚴肅議題進行深入探討，相當感動，同時他也肯定學生們的企圖心，並期許此次展出能達成學生們心目中預期的目標。聯合報系願景工程執行長羅國俊也對學生們的執行力和組織力讚譽有加，他強調，這兩項能力都是未來進入職場需具備的核心能力。

談及數位匯流，羅國俊表示，大數據等資料收集的方式，在他剛進入職場時尚未出現。和現在相比，過去是一個相對靜態的社會，畢業後的工作會使用到哪些工具以及用什麼方式都是可預期的，但隨著AI人工智慧的出現，現在的社會開始出現劇烈的變化。