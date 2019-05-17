國父紀念館原來長這樣 ! 王大閎紀念特展揭密

2019-05-17 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國父紀念館設計者王大閎去年辭世。「國父紀念館建築文獻與王大閎先生逝世周年紀念特展」今日(17日)於國父紀念館二樓文華軒開幕。展中展出王大閎當年設計國父紀念館的自薦函、設計圖與施工照片等，透露王大閎設計國父紀念館的波折與心路歷程。

國父紀念館於1972年建館完成，迄今已屆47年。國父紀念館表示，今年適逢王大閎先生逝世周年，也是國父紀念館在5月3日被指定為市定古蹟之際，特別舉辦此一紀念特展。展覽包含「建館始末原件文獻」、「王大閎生平」、「國館之美」、「登月紀念碑文獻」展出，藉由文獻、圖稿的排比對照，並結合數位化方式呈現。

1965年，王大閎贏得國父紀念館的設計權。他認為這將是一棟「表現國父偉大性格及革命創造精神的新中國式建築」。沒想到，這也是一次波折重重的建築革命之路。

國民政府播遷來台後，以維護中華傳統文化角色自居，公共建築均謹守「宮殿式建築」的形式。王大閎最初的設計圖裡，國父紀念館的屋頂卻打破「宮殿式建築」鐵律，呈八字形，造形類似唐宋的官式烏紗帽。

早在1961年，王大閎便曾贏得故宮博物院設計權，最後卻被評審委員之一黃寶瑜奪走。研究王大閎的建築學者徐明松認為，當時王的故宮設計，倒傘狀的混凝土屋頂洋溢現代風格，因此被認為不夠「中國」。

隨後王大閎在成大建築學會刊物「百葉窗」中，闡述他對「中國建築」的看法。他指出，在西方文化大量輸出的今天，中國似乎正有一種強烈保存舊建築的心態；「我們總是存著一種不健全的懷古心理，抄襲舊建築的造形，卻對其真精神始終盲目無所知」。而許多所謂的「宮殿式建築」，是「粗鄙走樣的抄襲品」。

然而隔年對岸隨即掀起全面拆解傳統的文化大革命浪潮，台灣政府欲以中華文化復興運動對抗大陸文革，建築必須扛起「宣揚文化正統」的使命，王大閎的呼聲遂湮沒在時代洪流中。

有了故宮的前車之鑑，王大閎設計國父紀念館，選擇再現中國傳統元素的「大屋頂」，造型卻跟一般的宮殿式作法不同，好似中國傳統文官的紗帽。如此別出心裁、介於「傳統」與「反傳統」之間的設計，或可視為王大閎對「大屋頂」的一種諧謔。

贏得國父紀念館設計圖後，王大閎用毛筆寫了一篇「國父紀念館設計立意」。他說，我國現代建築有三個方向可走，一是追隨現代西方建築，一是抄仿古代宮殿式建築，或是創造有革命性的中國新建築。

但這頂「唐宋烏紗帽」引起蔣中正總統的不滿，要求他改成清代典型的「歇山式」屋頂。王大閎不願低頭。他認為，「國父是一個革命者，為人樸素剛毅，紀念性建築不能像皇宮般俗氣華麗」。而且國父推翻清朝，也不宜用清代建築式樣來紀念。

王大閎的說法打動了老蔣總統。經過多次折衝，最後定調的屋頂乍看像「歇山式」，屋簷尾端卻向上飛起；尤其是正門入口翹起的巨頂，完全打破中國傳統屋簷的穩定感。王大閎認為，國父紀念館尾端全部飛起的金黃色屋頂，「就像少女飛揚的裙襬」，在傳統中融入現代生活的幽默線條。

研究王大閎的學者徐明松表示，王大閎拿到國父紀念館設計權的第一年，對於老蔣總統更改設計的要求，整整有一年時間無動於衷、堅持己見。後來黨國大老張群告訴他，「你不想要你的腦袋了嗎」，王大閎這才動手修改。