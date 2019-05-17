大膽島漂死豬內臟 驗出非洲豬瘟

2019-05-17 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



烈嶼鄉大膽島中央海灘發現境外海漂豬隻內臟、豬皮等廢棄物，經檢測結果呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。圖／縣府提供 分享 facebook

金門縣本月14日在烈嶼鄉大膽島中央海灘附近，發現境外海漂至岸際豬隻殘體，經送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，昨確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。縣府建設處表示，因為發現地的周遭沒有任何養豬場，將會持續加強轄內養豬場訪視及生物安全輔導。

縣防疫所於14日接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，在烈嶼鄉大膽島中央海灘發現境外海漂豬隻內臟、豬皮等廢棄物，防疫所即刻派員赴現場執行檢體採樣、焚化掩埋作業。檢體檢測結果呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，與中國大陸非洲豬瘟病毒株核酸片段相似度100%。

烈嶼鄉大膽島中央海灘發現境外海漂豬隻內臟、豬皮等廢棄物，縣防疫所立即派人前往處理。圖／縣府提供 分享 facebook

縣府建設處表示，縣防疫所回報，海漂豬廢棄物地點大膽島周邊半徑3至5公里內並無任何養豬場；縣內各養豬場豬隻亦無異常死亡現象，並持續請各鄉鎮公所獸醫師密切注意轄區內豬場動態，全縣豬隻產銷正常。

縣府也說，金門的地理位置非常接近中國大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現境外死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。此次個案已對在大膽島接觸到該境外漂流豬廢棄物的人員、車輛、器械執行消毒措施。

縣府強調，大膽島駐軍的民生物資都屬單向輸入，島上也沒飼養豬隻，境外海漂豬廢棄物地點周邊半徑3-5公里內亦無養豬場，且大膽島無任何與豬肉產品有關的行業，但為保障境內地方產業安全，仍請烈嶼鄉公所獸醫師對轄區內養豬場進行臨床訪視，加強防疫措施