大雷雨今炸北台灣 閃電狂閃24.5萬次

2019-05-17 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園與新竹地區今天下起超大雷雨，連續長時間降雨造成多處積淹水，幸未傳出重大災情，天氣風險管理開發公司總經理彭啟明在「兩分鐘報天氣」影片中表示，從今天凌晨開始新竹外海就發展出強烈的對流波，替新竹桃園地區帶來可觀雨量，據監測，北台灣上空今天就打了24.5萬次閃電，由於中國福建仍有旺盛對流雲系，不排除未來還有降雨可能。

彭啟明說，今天強烈對流帶來雷雨主要影響北台灣天氣，留下幾個可觀數據，新竹縣新豐時毫米創下97毫米造成淹水成災，一般來說，3、40毫米就很容易積淹水，至於桃園新屋不到半天就累積下了400毫米，另北台灣出現10小時降雨延時、甚至出現24.5萬次閃電，顯示出今天的北台灣上空是多麼不穩定，由於為小尺度天氣系統，只能靠滾動式預警監控。

彭啟明說，由於中國福建仍有很多旺盛的對流雲系，不能排除今天深夜至明天清晨，仍有系統在台灣海峽發展起來，基本上大環境不穩定，仍提醒民眾從事戶外活動要當心。