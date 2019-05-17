未來一周 這幾天會有大雷雨、北部降10度

2019-05-17 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



今天大雨炸桃園、新竹，不少地區淹水。氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼文指出，未來一周，仍有幾天會發生大豪雨，且天氣會變涼，民眾要注意。

氣象局指出，今天清晨北部沿海有旺盛對流雲系發展，並向陸地移入，影響北部及東北部，桃園、新竹有局部豪雨發生，時雨量甚至達90mm以上，影響最明顯是今天中午之前。

氣象局說，依目前資料來看，周末（明天）仍受西南風影響，西半部上半天易有局部陣雨或雷雨，下午各地要注意午後雷陣雨的發展。

至於下周日（19日）台灣附近盛行西南風，各地天氣仍不穩定，西半部地區及東北部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨，且局部地區雨勢可能比較大。溫度方面，白天各地高溫普遍在30度以上，沒下雨時感受較為悶熱。

氣象局表示，下周一、下周二（20日、21日）有結構性較好的鋒面通過，各地天氣不穩定，將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，且有局部大雨或豪雨發生的機率；鋒面通過後東北風也會增強，各地天氣轉涼，北台灣高溫約比周日下降約10度。

下周三至下周五（22日至24日）東北風減弱，氣溫逐漸回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有局部短暫陣雨。