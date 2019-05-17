同婚合法 簽醫療同意書不再為「關係人」而是「配偶」

2019-05-17 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



立法院三讀通過政院版同婚草案，同性伴侶於廿四日後可辦理登記結婚，台灣成為亞州第一個同性婚姻合法化國家。過去同志伴侶面對醫療決定或簽醫療處置同意書時，雖然可以或「關係人」身分代為簽署，但臨床上常會被質疑。同婚合法化後，衛福部醫事司表示，可以配偶身分簽立手術等醫療同意書。