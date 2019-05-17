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「你參加過318？這邊請」 談國境線上的言論自由

同婚合法 簽醫療同意書不再為「關係人」而是「配偶」

2019-05-17 18:15聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

立法院三讀通過政院版同婚草案，同性伴侶於廿四日後可辦理登記結婚，台灣成為亞州第一個同性婚姻合法化國家。過去同志伴侶面對醫療決定或簽醫療處置同意書時，雖然可以或「關係人」身分代為簽署，但臨床上常會被質疑。同婚合法化後，衛福部醫事司表示，可以配偶身分簽立手術等醫療同意書。

醫事司簡任技正劉越萍表示，現行醫療法簽立醫療同意書，得由配偶、家人、親戚或關係人簽立，其中關係人包含伴侶、同居人、摯友，其中關於「伴侶」，早已說明不分性別，同志伴侶的醫療權益本就不受影響。現在同婚法通過之後，更可以配偶身分簽立手術等醫療同意書。

立法院處理同婚法案，上午許多挺同團體與支持者群聚立法院周邊。 記者葉信菉...
立法院處理同婚法案，上午許多挺同團體與支持者群聚立法院周邊。 記者葉信菉／攝影
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同婚手術同志

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