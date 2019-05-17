民歌手葉佳修罹患肺癌 醫師這樣說

2019-05-17 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



知名民歌歌手葉佳修傳出罹患肺癌，經手術治療，切除左上肺葉，目前已完成手術，住院休養。醫師提醒，國內肺癌患者逐年增加，早期發現的患者雖然有變多的趨勢，但大多患者出現症狀才就醫，建議高危險群患者，應定期接受檢查。

三軍總醫院胸腔外科主任黃才旺表示，從敘述中初步了解葉的病情，他認為切除左上肺葉後，術後對於患者的生活影響應該不大，不過礙於職業考量，需要休息一段時間，唱歌等未來可能會相對吃力一些，但不會影響到日常生活，肺功能大約在1年以後將漸漸恢復正常。

他提到，近年隨著健康意識的抬頭，願意做健康檢查的民眾愈來愈多，連帶國內的肺癌患者診斷率日趨增加，2年前每年的新確診人數為1萬1000多人，至今已增加到1萬2000多人至1萬3000多人。

近年，各國不斷討論空汙與油煙是否為肺癌的危險因子之一，黃才旺說，國外僅有少部分研究證實，現在仍難以把肺癌與空汙、油煙畫上等號。

早期的肺癌患者大多沒有什麼症狀，等到出現不斷咳嗽、不明原因骨頭痠痛、呼吸會喘，皆屬於後期的肺癌患者。台灣早期肺癌的發現率過去僅2成到2成5，近年為3到4成，早期肺癌能透過手術配合化療，治癒率較高。

建議高危險族群，如55歲以上、菸齡超過30年、有家族病史者應定期做癌症篩檢，特別是有家族史患者，建議50歲就可以開始做定期檢驗；但不建議年輕人，如20到30歲的民眾，因太恐慌每年都做檢驗，恐造成心理負擔。