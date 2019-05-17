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路思義教堂建築師貝聿銘逝世 東海要辦紀念展

2019-05-17 16:18聯合報 記者喻文玟╱即時報導

華裔美籍建築貝聿銘逝世，享壽102歲。消息傳回東海大學，師生都不捨。東海建築系主任邱浩修今天代表學校對建築師貝聿銘獻上感謝與致意，計畫將舉辦建築紀念展。

貝聿銘在台最知名的建築就是「路思義教堂」，今年3月文化部正式指定國定古蹟，並在4月26日貝聿銘生日這天頒發證書，別具意義。

路思義教堂1963年完工，由貝聿銘、陳其寬共同建造，貝聿銘視路思義教堂為一生中最重要的經典作品之一，也是目前建築執業生涯中，唯一以文化資產的身份被國家認可保護的國家級古蹟。

東海建築系主任邱浩修說，路思義教堂「薄殼雙曲面」建造，造型宛如上帝之手，高度近20公尺，寬約30公尺，外牆最薄處僅有20公分，前衛而獨特的建築工法，無柱、無樑、無牆是最大特色，清水混凝土與雙曲拋物面的建築技術，當時帶領了台灣營建技術的提升。

路思義教堂早在1954年就啟動了設計，但一直到1962年11月1日才正式動工，1963年完工，以當時台灣的施工水準與技術，要克服各種技術的挑戰，實是一件困難至極的工作。

東海大學表示，今年會舉辦貝聿銘建築紀念展，紀念建築大師，未來建築系也會開設相關的課程，向一代建築大師致敬。

已故的旅美華裔建築師貝聿銘（左）百歲生日前夕與東海大學校長王茂駿赴美探望。圖／東...
已故的旅美華裔建築師貝聿銘（左）百歲生日前夕與東海大學校長王茂駿赴美探望。圖／東海大學提供
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已故的旅美華裔建築師貝聿銘百歲生日前夕，東海曾赴美探望。圖／東海大學提供
已故的旅美華裔建築師貝聿銘百歲生日前夕，東海曾赴美探望。圖／東海大學提供
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貝聿銘設計的東海大學路思義教堂以「薄殼雙曲面」建造，高度近20公尺，寬約30公尺...
貝聿銘設計的東海大學路思義教堂以「薄殼雙曲面」建造，高度近20公尺，寬約30公尺，外牆最薄處僅有20公分，前衛而獨特的建築工法，無柱、無樑、無牆是最大特色。圖／東海大學提供
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貝聿銘設計的東海大學路思義教堂以「薄殼雙曲面」建造，高度近20公尺，寬約30公尺...
貝聿銘設計的東海大學路思義教堂以「薄殼雙曲面」建造，高度近20公尺，寬約30公尺，外牆最薄處僅有20公分，前衛而獨特的建築工法，無柱、無樑、無牆是最大特色。圖／東海大學提供
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東海大學路思義教堂1963年完工，文化部4月26日頒發國定古蹟證書，正巧是已故建...
東海大學路思義教堂1963年完工，文化部4月26日頒發國定古蹟證書，正巧是已故建築師貝聿銘102歲生日當天。 圖／文資局提供
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建築貝聿銘教堂

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