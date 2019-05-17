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耳朵嗡嗡叫 研究顯示：睡眠呼吸中止症患者耳鳴風險高

2019-05-17 15:48聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

對於有睡眠呼吸障礙的人來說，耳鳴不是凶手，反而扮演著忠貞的警衛角色，提醒他們去尋找醫師的救援。近期國內最新研究證實，有睡眠障礙的民眾，尤其是睡眠呼吸中止症患者，與沒有症狀的一般民眾相比，患有耳鳴風險更高。醫師提醒，有睡眠障礙及睡眠呼吸中止問題患者在接受適當治療後，耳鳴的情況都可大幅改善。

台灣耳鳴學會即日起至19日，舉辦2019年第12屆國際耳鳴學術研討會，成為亞洲第一個舉辦國際耳鳴學術研討會的國家，全球超過300位醫學專家與會，發表超過100個耳鳴相關醫學主題，其中包含台灣醫療團隊透過健保資料庫，針對耳鳴與睡眠呼吸中止症關聯性研究。

該研究從健保資料庫中統計從2000至2012年間，台灣平均年齡約60歲中老年人、診斷具有耳鳴患者共21798位來研究，為釐清耳鳴與睡眠障礙及睡眠呼吸中止的風險高低，因此找來另一族群年齡及性別皆相符的108990位沒有耳鳴症狀的患者當對照組研究。

結果顯示，分析有睡眠障礙者中，有耳鳴問題的患者相較於無耳鳴問題的患者，高出1.36倍的睡眠呼吸中止症風險，進一步驗證有睡眠障礙患者，特別是睡眠呼吸中止症，則有較高的風險患有耳鳴。該研究已於2107年刊登在最新一期的耳鼻喉科國際性期刊「Laryngoscope」。

台灣耳鳴學會理事長劉殿禎表示，該研究針對14名同時有睡眠呼吸中止症及耳鳴問題的患者進行治療，發現患者在睡眠時，採取非侵入性的正壓呼吸器治療，除可改善呼吸中止症，12名患者透過治療腦部得到足夠的氧氣，大腦不再缺氧，大幅改善耳鳴、頭暈等問題。

台中光田綜合醫院耳鼻喉科主任賴仁淙進一步說明，過去常認為因耳鳴造成睡眠問題，但近年越來越多臨床及研究發現，事實正好相反，是因睡不好導致耳鳴發作。睡眠呼吸中止症患者會多次在作夢醒來，大腦的排毒做得不夠好，腦內堆積的蛋白質來不及清理，大腦就會引起發炎反應，患者會有昏沈感，也會警鈴大作，出現耳鳴。

近期國內最新研究證實，有睡眠障礙的民眾，尤其是睡眠呼吸中止症患者，與沒有症狀的一...
近期國內最新研究證實，有睡眠障礙的民眾，尤其是睡眠呼吸中止症患者，與沒有症狀的一般民眾相比，患有耳鳴風險更高。本報資料照片
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睡眠患者健保

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