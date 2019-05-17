大膽島也淪陷！島上發現的漂流豬屍驗出有非洲豬瘟

2019-05-17 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣政府今天表示，本月14日在烈嶼鄉大膽島中央海灘附近，發現境外海漂至岸際豬隻殘體，經防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，今日確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。縣府建設處表示，因為發現地的周遭沒有任何養豬場，將會持續加強轄內養豬場訪視及生物安全輔導，目前沒有其他的管制措施。

縣防疫所於14日接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，在烈嶼鄉大膽島中央海灘發現境外海漂豬隻內臟、豬皮等廢棄物，防疫所即刻派員赴現場執行檢體採樣、焚化掩埋作業。檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，檢測結果呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，其核酸片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株核酸片段相似度達100%。

縣府建設處表示，縣防疫所回報，海漂豬廢棄物地點大膽島周邊半徑3至5公里內並無任何養豬場；縣內各養豬場豬亦隻無異常死亡現象，並持續請各鄉鎮公所獸醫師密切注意轄區內豬場動態，全縣豬隻產銷正常。

縣府也說，金門的地理位置非常接近中國大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現境外死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。此次個案已對在大膽島接觸到該境外漂流豬廢棄物的人員、車輛、器械執行消毒措施。