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會考最後衝刺／英文：考古題最後兩題再做一次

2019-05-17 15:20聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

國中會考明天登場，新課綱著重素養，也反映在考題上。新北市新莊國中英文老師曾麗娜說，會考英語科考聽力和閱讀測驗，都強調溝通應用能力，閱讀理解和分析歸納能力是拿高分關鍵。考前除要精熟基礎字彙，歷年考古題最後兩題的閱讀長篇，建議全部做過一遍，因為不少題目都是出現頻率漸高的素養考題。

曾麗娜列出四個素養考題的解題要領。第一是解題要與生活常識結合，例如辨識東南西北方位等常識。第二是平時要勤練圖文轉換能力，例如107年有一小狗甩水的生物知識題，考生不但要理解全篇內容，還要能把文章分析的結果轉化成長條圖，才能順利得分。

第三，在解開放性推論的題目時，文本不會寫出接下來發生什麼事，考生得自行從上下文推敲與判斷，而不是反覆閱讀文本。最後，曾麗娜強調，因應新課綱，會考英文題型旨在訓練掌握文章結構、批判思考的能力，考生必須在閱讀過程中掌握各段落間的內容與前因後果。她舉例，107年考原住民捕鯨與商業捕鯨的題目，就是很好的範本。考生要能分別哪些是客觀事實，哪些是主觀意見，才能拿下分數。

曾麗娜說，高分群學生能拿到所有閱讀題分數，卻因答題搶快或未檢查，反而在單題失分，很可惜。曾麗娜建議答題要小心，遇到有疑慮的題目，要記得先做記號，寫完考卷後再回頭檢視一次。

至於掌握閱讀題組的關鍵，曾麗娜建議考生邊閱讀邊畫心智圖、做重點，或是善用六何法（5W1H）分析歸納，精準找出文章中的人事時地物，會比把一篇文章從頭讀到尾更有效率。

108國中會考英文科即將登場，英文老師建議把考古題最後兩題的閱讀長篇做熟。本報系...
108國中會考英文科即將登場，英文老師建議把考古題最後兩題的閱讀長篇做熟。本報系資料照片
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