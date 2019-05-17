金門大膽島發現中國海漂豬 驗出非洲豬瘟

2019-05-17 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，14日在金門縣烈嶼鄉（小金門）大膽島岸際，發現漂流上岸的豬隻內臟及豬皮，經金門縣動植物防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%

應變中心表示，大膽島上無飼養豬隻，由於發現地點位於九龍江出海口，依地理位置研判，該豬隻殘體應自中國大陸漂流過來。

應變中心說明，金門縣動植物防疫所14日接獲金門岸巡總隊通報，在烈嶼鄉的大膽島岸邊發現豬隻內臟及豬皮，該所會同金門岸巡總隊立即趕赴現場了解，採集相關檢體後，將豬隻殘體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。

相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測結果呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。