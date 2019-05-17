呼應韓國瑜雙語教育 高雄fun夏令營帆船、布袋戲全英語

2019-05-17 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜積極推動雙語教育，「2019高雄FUN暑假雙語夏令營」即將展開，將英語結合游泳、帆船、手作Maker、尋寶、布袋戲、AVR體感等課程，全程英語教學。即日起受理報名，邀國小五、六年級與國中一、二年級學生踴躍參加。

高雄市政府教育局7月1日至5日在鹽埕國中，舉辦為期5天的「2019高雄FUN暑假雙語夏令營」，已開始報名，活動對象為國小五、六年級與國中一、二年級學生，安排多元的雙語課程，讓學生體驗生動活潑的英語學習活動。

夏令營課程由樹德科技大學應用外語系團隊設計，以暢遊世界為主題，內容生動活潑，讓學生在生活中自然而然學習英語。包括手作課程、英語尋寶活動、英語戶外水上運動會、自造小車Maker課程等，同時結合台灣文化與布袋戲演出，還有體驗在地鹽埕國中的多元特色課程，包括「帆船探索愛河課程」，由專業教練帶領學生乘坐帆船欣賞高雄愛河的優美風光；「AVR體感課程」，透過VR虛擬學習環境，也讓外師與學生從中共同體驗環境教育。

過埤國小英語村外師Daryl、五福國小英語村外師Sam與新興區大同國小外師Tsikata，指導學生游泳，順便教孩子自由式、蛙式、仰式、蝶式還有「狗爬式」的英文，讓學生學游泳也能學習到英語。學生們說，這樣學英語很有趣，英語學習並不難。

Daryl老師本身是紅十字會游泳最高級救生訓練員，也熱愛在國內海域浮潛，包括澎湖、小琉球等都留下他浮潛身影。他說，以英語帶動學習興趣，能讓孩子快樂學外語，又可兼顧孩子們的身心發展。

高雄市教育局長吳榕峯表示，韓國瑜市長積極推動雙語城市，教育局也在暑期開辦豐富多元的雙語夏令營活動，這次課程皆為高雄市外師全英語授課，同時藉由各個單位資源的合作，以多元且具在地特色的課程亮點，營造豐富多元的英語學習環境，歡迎全國中小學生報名。教育局也提供超過10個免費名額，協助弱勢家庭學生參加。