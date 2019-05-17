今年全國首例本土日本腦炎！高雄六旬男子仍在加護病房

2019-05-17 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市出現今年全國首例本土日本腦炎確定病例，個案為住在苓雅區的60多歲男性。高雄市衛生局表示，個案近期無國外旅遊史及動物接觸史，疫苗接種史不詳，有高血壓病史，5月1日開始出現發燒、頭痛、抽搐、意識不清等症狀，至醫院看診及收治住院；5月4日因持續發燒且意識改變轉院治療並通報疑似日本腦炎；5月17日經疾病管制署研判確定感染日本腦炎，目前個案已退燒、意識昏迷仍在加護病房治療中。

高雄市衛生局疾管處代理處長潘炤穎表示，接獲通報後立即進行相關疫情調查，初步結果同住的妻子5月6日因喉嚨痛、流鼻水、四肢無力及頭暈等症狀至診所就醫，診斷為感冒，經衛生單位衛教後5月9日至醫院看診，通報疑似日本腦炎。5月10日疾病管制署檢驗結果IgG、IgM陰性，5月22日進行二次採檢，目前案妻已康復、無不適症狀。轄區衛生所於警戒範圍內執行社區擴大疫調493戶、共1155人，皆無疑似症狀。

潘炤穎指出，經衛生單位疫調個案與其妻主要活動地點，多以住家為主，平日會至衛武營運動，曾到鳳山區鳳凰山爬山，到大寮區拷潭里參加活動。經查大寮區活動地兩公里內，有兩處豬舍，鳳山區活動地三公里內，有處牧場及肉品市場，18處水稻田查獲三斑家蚊幼蟲。衛生局已針對個案疑似感染地點周圍，進行相關疫情調查及懸掛捕蚊燈等防治措施，同時加強附近民眾教育宣導及適齡兒童的疫苗催種工作，嚴防疫情蔓延擴散。

衛生局提醒，日本腦炎每年5至10月為流行季節，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要增幅宿主，感染者大多無症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者則會可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。民眾要避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。