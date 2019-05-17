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今年首例日本腦炎病例 疾管署警告重症致死率高達3成

2019-05-17 14:40聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

今年首例日本腦炎個案現蹤，疾病管制署公布，國內新增1例日本腦炎確定病例，為高雄市60多歲男性，目前個案雖已退燒，但仍意識昏迷在加護病房救治中。疾管署提醒，大部分感染日本腦炎者無明顯症狀，但重症致死率高達3成，提醒即將進入日本腦炎流行期，民眾應加強防蚊，高風險族群可接種疫苗預防。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案有高血壓病史，近期無國外旅遊史，相關疫苗接種史不詳，5月1日開始出現發燒、頭痛、抽搐及意識不清等症狀就醫並收治住院，其後個案因症狀持續，5月4日症狀惡化由院方通報後轉院治療，並於5月17日檢驗確診，同住家人1人日前有疑似症狀，現已康復，尚待檢驗中。

據衛生單位調查，個案平日主要活動地點為住家附近，但潛伏期間曾至大寮區友人家和鳳山區自然遊憩場所，這些場所2至3公里內分別有豬舍、肉品市場及多處水稻田容易孳生病媒蚊的場所，研判應是出遊時遭三斑家蚊、環紋家蚊或白頭家蚊主要病媒蚊叮咬感染。

林詠青提醒，高達99％日本腦炎患者感染後不會有任何症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，重症致死率約2至3成，即使逃過死劫，仍有3至5成可能留下肌肉無力、語言障礙、性格改變等後遺症，幼兒甚至會影響智力發展。提醒幼兒、老人等免疫力較差者都是高風險族群。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，過去四年全年感染人數為20至30人，據疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共1例確定病例。2015至2018年全國同期確定病例數分別為0至2例，林詠青表示，今年疫情並未提早發生，提醒民眾三斑家蚊等日本腦炎病媒蚊全台皆有蹤跡，各年齡層都有感染風險，民眾不能掉以輕心。

日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段出沒高風險環境。最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒接種；成人如住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往旅遊醫學門診自費接種。

預防日本腦炎應避免在黃昏與黎明時分，於病媒蚊孳生地點活動；若無法避免，記得穿著淺...
預防日本腦炎應避免在黃昏與黎明時分，於病媒蚊孳生地點活動；若無法避免，記得穿著淺色長袖衣褲，塗抹防蚊藥劑。圖／疾管署提供
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日本腦炎病媒蚊疫苗

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