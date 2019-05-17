貝聿銘在台唯一作品 受美國第一夫人賞識卻曾鬧雙包案

2019-05-17 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



華裔建築大師貝聿銘辭世，享壽102歲。他在台灣唯一一件作品「東海大學路思義教堂」，上月底剛升格為國定古蹟。路思義教堂是貝聿銘未成名前的作品，但對他建築生涯影響深遠，據說當年甘迺迪總統遺孀賈桂林選擇貝聿銘設計甘迺迪圖書館，原因之一便是看到了這張貝聿銘掛在事務所的路思義教堂照片。不過，這件作品十多年前曾在台灣引發設計雙包案。

路思義教堂（Luce Memorial Chapel）由美國路思義家族捐款興建，邀來貝聿銘設計，於1963年落成，其與基督教會透過創校興學、宣揚宗教思想的時代背景相關，也見證了台灣歷經的美援時期以及二戰後冷戰對抗的歷程，對台灣的宗教史、政治史、教育史均具有重要意義。

路思義教堂的特色為四片分離、亦牆亦屋頂的鋼筋混凝土雙曲線結構，每片曲面在與地面及頂端相接部份則為直線，外表形成圓錐雙曲面，內面支撐以菱形格子梁系統，結構合理堪稱現代鋼筋混凝土結構設計之典範，也成為台灣現代建築先驅。

路思義教堂為貝聿銘在亞洲的第一個作品，也是貝聿銘在台灣的唯一作品。它不僅是台灣的經典建築，也是貝聿銘聲名未盛時，早期作品中相當傑出的一件。貝聿銘退休前，都將路思義教堂的照片掛在辦公室的入口，據說當年賈桂林選擇貝聿銘設計甘迺迪圖書館，原因之一便是看到了這張照片。而貝聿銘也是因為設計了甘迺迪圖書館，在美國聲名鵲起。

在西方世界與早期台灣人的記憶中，路思義教堂一向只與貝聿銘連在一起。但在東海校史以及教堂的紀念冊中，貝聿銘與國家文藝獎得主、身兼畫家與建築師的陳其寬並列設計者。

東海大學在1995年出版「東海風：東海大學的歷史」，書中陳其寬口述「我的東海因緣」一文，詳細描述他被貝聿銘找來設計路思義教堂的過程。書出版後引發「誰是路思義教堂設計者」的爭論，但貝聿銘從不曾就此事發表意見。

不過，貝聿銘10多年前出版首部傳記時，在華裔建築師林兵的訪談中談到東海大學的路思義教堂，他第一句話就說「路思義教堂完全是我設計的」，卻隻字未提建築師陳其寬。他提到陳其寬負責規畫東海大學校園，路思義教堂則是得到台灣工程師鳳後三的協助，並說沒有鳳後三的幫助，「我是無法設計這座教堂的」。

對此，陳其寬當年受訪時表示，路思義教堂應該是「兩個人合作的成果」。他回憶，1954年時，他和貝聿銘同是在紐約工作的華裔建築師。貝聿銘因為看過他的畫展，打電話邀他合作東海校園規畫案。設計到路思義教堂時，貝聿銘提出原始構想，要做「用磚砌的哥德式圓拱」。但後來由陳其寬負責畫設計圖時，圖稿一改再改，成品與貝的原始構想相去甚遠。

當時陳其寬表示，當時教堂的案子是掛在貝聿銘的名下，而他的每張設計圖與修改，也都得到貝聿銘的同意才能繼續進行。在這層意義下，兩人應該共同掛名路思義教堂的設計者。陳其寬認為，早年對著作權法沒有明確的概念，兩人並未簽定共同掛名的合約書，不過他手上的信件與設計圖都可以做為證明。他也說，和貝聿銘還是朋友，他不會針對貝的發言提出抗議。