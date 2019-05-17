教部簽食育3年百校 童子賢：營養午餐做好是社會平權

2019-05-17 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



灃食教育基金會去年開啟「營養5餐」計畫，針對校園推飲食知識、美學品味、美味革新、體現空間及創意互動等5大課題，建構學生生活品味、飲食素養及培養健康飲食習慣，在新北市育德國小及青潭國小試辦。教育部認同該理念，今與灃食在育德國小簽「三年百校計畫」。

教育部次長范巽綠代表簽署表示，飲食文化是每個國家非常珍貴的歷史資產，全國每天有180萬中小學生正在用午餐，該計畫是對台灣午餐的新的翻轉，結合學生對營養、食材知識的素養提升，也用到美好午餐，更結合美感和設計，有在地化午餐，也有國際化菜色。

代表簽署的灃食董事童子賢表示，基金會成立目的就是讓飲食教育吃得更健康、在地、營養，實際。「營養午餐計畫做得好，本身就是社會平權活動落實」，不分背景、出身。不只在課本、課堂上發生，在餐桌上更多孩子就有生活教育。

灃食設計食育融入各科教學的手冊，分為澱粉、油脂、豆、蛋等主題，分散在社會、自然、國語等各科；先辦教師研習，再由學校教師融入課堂，每學期共計10堂課。例如澱粉不僅介紹稻米的營養構造、分辨「糖與醣」的不同，還介紹發酵麵包發源地、舊約聖經如何記載拾穗，及甲骨文「禾」字演變等。

此外，灃食也與5位主廚合作設計100道食譜，供學校營養午餐使用，包括亞洲最佳女主廚陳嵐舒、亞洲料理大賽冠軍林諾凡、日本家庭料理研究家岡本 愛、薰衣草森林品牌前主廚林奕成及對味廚房創辦人洪昭勝。料理有義式烤蔬菜、西班牙烘蛋等，洪昭勝說，不分偏鄉、都會都可以做出，會有替代作法。

另還有由新銳設計師王艾莉打造校園Food Lab食育教室，及工業設計教父謝榮雅共創符合國小學童健康需求之可攜式分隔餐盤。6人一組圍坐大桌，可以體驗用餐擺盤的美學品味。