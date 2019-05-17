后里廢輪胎廠大火戴奧辛測值出爐 環保局：無明顯增加

2019-05-17 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中后里登嵙廢輪胎廠日前發生大火，造成台中市部分區域空品不良，當天全市都聞得到塑膠味，憂心是否有戴奧辛汙染？環保局表示，火災發生後進行24小時環境戴奧辛採樣檢測，檢測結果為0.026皮克/立方公尺，符合台灣都會區正常環境背景值範圍內，與后里地區最近一年9點次戴奧辛檢測結果比對，測值也無明顯增加。

環保局表示，這次大火燃燒的廢輪胎為橡膠產品，經查廢輪胎非屬行政院環保署公告之易生特殊有害健康的物質，環保局在鄰近火場的泰安國小架設環境戴奧辛採樣設備，進行24小時採樣，5月13日完成檢測結果報告。

環保局報告日前出爐，后里地區環境戴奧辛檢測結果為0.026 皮克/立方公尺，經與后里地區最近一年9點次環境戴奧辛檢測結果比對0.026 至0.060皮克/立方公尺，戴奧辛測值並無明顯增加。

環保局指出，去年桃園泰豐輪胎發生大火，環保署環境檢驗也曾針對桃園平鎮、中壢等地區進行戴奧辛檢測，測值為平均值0.032皮克/立方公尺，此次后里廢輪胎廠大火的戴奧辛測值0.026 皮克/立方公尺，相較桃園大火略低。