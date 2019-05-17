稽查非法旅宿 今年前四個月彰化開罰107萬元最高

2019-05-17 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



交通部觀光局今天公布各縣市政府對非法旅宿查處績效成果，據各地方政府提供資料，非法旅宿（含日租套房）稽查次數以台北市政府稽查303次最多；罰鍰金額以彰化縣政府開罰之罰鍰5件、合計107萬元最多。

觀光局說，近年來旅宿市場發展蓬勃，為維護消費者住宿安全與權益，已逐步加強督導與協助各地方政府加強旅宿業查處作為，為讓各界了解各地方政府之努力與作為。

本次公布期間為108年1月至4月份各地方政府旅宿業家數、稽查次數及罰鍰次數與金額等成效。非法旅宿稽查次數績優(前3名)之縣市如下：

1.直轄市：

(1)台北市、(2)桃園市、(3)台中市。

2.旅宿業家數500家以下之縣市：

(1)嘉義縣、(2)彰化縣、雲林縣及連江縣(併列)。

3.旅宿業家數501家以上之縣市：

(1)宜蘭縣、(2)屏東縣、(3)南投縣。