「體重過重每天哭」 國小生考上軍校揭1年減14公斤秘訣

2019-05-17 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市中和國小畢業生汪軍愷今年考上中正預校，但他卻是在1年之內減重14公斤才考上，他說，因為從小就覺得軍人很帥，響往念軍校想當軍官，但去年看到國軍人才招幕處想去報名才發現體重70公斤太重了，「體重過重每天都在哭」。他透露減重成功秘訣，就是每天早餐一顆水煮蛋，中午吃很少，晚餐能不吃就不吃，還有每天都去跑步、跳繩、練劍道。

國軍北區人才招募中心基隆招募站長周詠鴻今天到中和國小，向考上中正預校國中部的汪軍愷道賀，他說，今年基隆共有18人報考，7名國小畢業生錄取，汪軍愷有過人的毅力，1年才能減重14公斤，未來在軍校的日子，也能憑此毅力繼續把學業完成，成為一個優秀的軍人。

汪軍愷說，他從小就覺得軍人很帥，他的志願就是很想當軍官，因此去年在外木山參加路跑時看到國軍人才招幕處就去詢問，但沒想到當時體重過重，資格不符，「之前體重過重每天都在哭」，自那天之後就下定決心要減重，會成功就靠自己的毅力和父母的支持。

中正預校限制身體質量指數（BMI）15至23之間，汪軍愷減重成功才通過，他有點哀怨地說，「每天早餐就是一顆水煮蛋」，中午吃很少，晚餐能不吃就不吃，都吃很少，但營養仍要夠。