最大海研船勵進首航回來了！發現南海下的地震危機

2019-05-17 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



國家研究院台灣海洋科技研究中心的「勵進研究船」於上月2日完成首航任務，今發表研究成果。勵進本次航程赴南海，發現馬尼拉隱沒帶過去曾發生幾次地震，也可能伴隨大海嘯發生，包括我國在內的南海周邊國家應更警覺。

此外，勵進以水下遙控無人載具（ROV）採集到台灣西南海域確實有大量天然氣水合物，天然氣水合物被視為未來重要的替代能源。

勵進是台灣目前最大的海洋研究船，今年3月展開科學首航，歷經一個月返台，由中央大學大氣系特聘教授許樹坤、台灣大學大氣系主任林博雄，以及台灣大學海洋中心執行長劉家瑄擔任首航科學家。勵進104年底由新加坡船廠得標，105年開工，打造的原因是103年海研5號在澎湖外海沉沒，科技部、行政院同年年底同意國家研究船能量重建計畫，勵進是其中一項。

台灣海洋科技研究中心表示，這項研究得到二項南海地質科學上的突破。第一是清楚顯示在南海海洋地殼上存在Ｖ字型或島鏈型的海底火山，暗示南海確有地幔柱存在的可能，且伴隨軟流圈向東或東南流動。地幔柱是較熱的岩石由地幔底部一路上升至地幔頂部，此時岩石頂部會部分熔融，岩漿進而噴出地表。

第二是首次清晰描繪出南海中部有高達4000公尺高之「傳奇海山」，同時透過底質剖面儀的結果顯示，該傳奇海山及附近一些海山曾經有數次的山崩，在其山腳下的地層留下崩塌堆積層。這些崩塌堆積層暗示南海週遭曾有大規模的地震活動，引起山崩。台灣海洋科技研究中心表示，由於南海周圍只有馬尼拉隱沒帶，因此這項發現代表馬尼拉隱沒帶過去曾發生過幾次大地震，也可能伴隨大海嘯發生。