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蔣勳、林懷民、謝哲青、鄭愁予...惠中寺講座點亮台中

2019-05-17 12:31聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市教育局指導、南華大學、人間文教基金會及佛光山惠中寺共同舉辦的2019「未來與希望系列講座」即將登場。連續5年來，今年一共29場，藉由30位名家智慧與生命淬鍊的分享，風評已成中部民眾的心靈饗宴。

惠中寺中區總住持覺居法師說，今年「未來與希望系列講座」的主題是《無畏》，延伸去年《面對》生命的曲折難行，希望能引領聽眾「人生行旅．無畏的29堂課」，遇到困難艱險時能升起智慧、慈悲和勇氣，翻轉未來，海報也以「梅花」，作為主視覺，鼓勵聽眾能劃破黑暗，迎向光明。

台中市副市長陳子敬指出，市長盧秀燕重視大台中的藝文發展，6月4日也受邀與覺居法師共同以《關鍵少數的無畏力量》對談，2位傑出女性必能激出火花。

陳子敬說，自己在警界服務多年，警察面臨生死的的關卡勝於軍人，更要具備「無畏」的力量，常鼓勵同仁要當入世菩薩，對好人要有慈悲心，對壞人要像怒目金剛，除暴安良。

電視節目主持人、旅遊作家、藝術史講師、登山家等多重身分的謝哲青擔任「未來與希望系列講座」講師已持續3年，深獲聽眾共鳴。

謝哲青分享，人生沒有無畏的路，卻要擁有感激和敬畏的心，過程中必須先往下走穿越黑暗，才能找到那道「光」。

台中惠中寺表示，今年的講師有：蔣勳、林懷民、謝哲青、鄭愁予、洪蘭、王文靜、劉若瑀、曲全立、張淑芬、曾志朗、黃春明、葉丙成、張善政、澎恰恰、郭子乾等台灣當代學者、作家、名師。

惠中寺「未來與希望系列講座」締造出現場聆聽7萬人次，網路直播175萬人次瀏覽，熱門場次近1600個席位更達滿溢盛況，講座全程免費，採網路報名，入場時一律採掃描QR CODE 條碼報到入場。

報名官網5月13日開放瀏覽，開放報名時間訂於5月17日中午12點，報名網址，請有興趣的民眾密切注意報名時間，以免向隅。

佛光山惠中寺2019「未來與希望系列講座」即將登場，中區總住持覺居法師（左）與代...
佛光山惠中寺2019「未來與希望系列講座」即將登場，中區總住持覺居法師（左）與代言人講師謝哲青（右）交談。記者喻文玟／攝影
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電視節目主持人、旅遊作家、藝術史講師、登山家等多重身分的謝哲青擔任「未來與希望系...
電視節目主持人、旅遊作家、藝術史講師、登山家等多重身分的謝哲青擔任「未來與希望系列講座」講師已持續3年，深獲聽眾共鳴。記者喻文玟／攝影
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台中市教育局指導、南華大學、人間文教基金會及佛光山惠中寺共同舉辦的2019「未來...
台中市教育局指導、南華大學、人間文教基金會及佛光山惠中寺共同舉辦的2019「未來與希望系列講座」即將登場。記者喻文玟／攝影
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