辭世的華裔建築師貝聿銘 與台灣關連有這些

2019-05-17 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



華裔美籍建築師貝聿銘辭世，他與台灣最大關連，就是擔任台中東海大學路思義教堂設計者之一，並由台灣建築師陳其寬等人建成，讓該教堂成為台灣現代建築先驅。文化部日前才將路思義教堂升格為國定古蹟。

此外，他和2017年辭世的建築家王大閎在哈佛大學建築研究所同班。王大閎相關傳記中，也都談到與貝聿銘同窗的往事。

路思義教堂是貝聿銘在亞洲的第一個作品，由陳其寬實際執行，前期參與者另有建築師張肇康。該教堂是由美國路思義家族捐款興建而成，與基督教會透過創校興學、宣揚宗教思想的時代背景相關，也見證台灣歷經的美援時期及二戰後冷戰對抗的歷程，在1963年落成，對台灣的宗教史、政治史、教育史均具重要意義。

文化部升格該教堂為國定古蹟時，表示其對古典形制的活用、對新興結構的探索、以及對傳統精神的表現，都達到最高境界；結構工程師的精確結構計算與大膽技術實驗，也是支撐路思義教堂設計實踐的重要功臣。

文化部表示，路思義教堂大膽的建築造型與結構設計，將宗教精神形象化並落實到現實，極具原創性與開創性。該教堂在結構、穩定性、內部使用和外觀等多重考量下，為四片分離、亦牆亦屋頂的鋼筋混凝土雙曲線結構，每片曲面在與地面及頂端相接部分為直線，外表是圓錐雙曲面，內面支撐以菱形格子梁系統，乃是現代鋼筋混凝土結構設計典範。

如此設計，讓路思義教堂設計曾刊登於1957年3月號的《Architecture Forum》（建築論壇）及同年8月號的《Architectural Record》，為當時台灣建築設計界罕見。2014年，路思義教堂獲選為蓋提基金會（Gatty Foundation）「Keeping It Modern」全球十大卓越的現代建築作品之一。