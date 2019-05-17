大雨淹新竹 明新科大：日夜間部17日停課一天

2019-05-17 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



桃竹地區今天受大雷雨侵襲，新竹縣明新科技大學上午宣布，因大雨導致新竹多處淹水及積水，交通不便，為維護學生安全，日間和夜間部停止上課一天。