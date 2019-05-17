影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級警戒，新屋區市議員邱佳亮今天在議會質詢，表示新屋幾乎23個里都淹水，幾乎全部淪陷，水深處甚至水深及膝，大坡國小一樓教室走廊也淹水，學生根本無法上課，他直呼從沒淹水那麼嚴重過，認為是否排水系統出狀況，受災嚴重。

市長鄭文燦說，每次降雨都是對區域的排水檢測，今天降雨量真的很大，觀音新屋都有類似淹水狀況，雨勢有往中壢移動趨勢，若國中小校園有淹水，校方可視天候情況停課，至於農業災損部分，也已請農業局派區公所農經課到地方查看，另也強調，相關單位也會趁此檢討區域排水容量夠不夠。

依據中央氣象局資訊，位於桃園新屋的雨量測站日累積雨量達到319毫米，是全台第二，另個新屋雨量測站日累積雨量也達到270毫米，代表新屋地區在短時間內雨量累積相當可觀。