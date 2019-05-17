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影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48聯合報 記者張裕珍╱即時報導

中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級警戒，新屋區市議員邱佳亮今天在議會質詢，表示新屋幾乎23個里都淹水，幾乎全部淪陷，水深處甚至水深及膝，大坡國小一樓教室走廊也淹水，學生根本無法上課，他直呼從沒淹水那麼嚴重過，認為是否排水系統出狀況，受災嚴重。

市長鄭文燦說，每次降雨都是對區域的排水檢測，今天降雨量真的很大，觀音新屋都有類似淹水狀況，雨勢有往中壢移動趨勢，若國中小校園有淹水，校方可視天候情況停課，至於農業災損部分，也已請農業局派區公所農經課到地方查看，另也強調，相關單位也會趁此檢討區域排水容量夠不夠。

依據中央氣象局資訊，位於桃園新屋的雨量測站日累積雨量達到319毫米，是全台第二，另個新屋雨量測站日累積雨量也達到270毫米，代表新屋地區在短時間內雨量累積相當可觀。

邱佳亮說，新屋地區從早開始下起豪雨，多處地區都因排水不及淹大水，有滾滾黃水不停流入民宅三合院廣場，年邁居民也無奈外出道路受阻，依據民眾提供影片與照片，新屋多處道路、廟宇廣場都淹水，新屋大坡國小也淹水，水淹及小腿肚，學生根本無法上課，相當嚴重。

中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級...
中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級警戒，新屋區市議員邱佳亮今天在議會質詢，表示新屋幾乎23個里都淹水，幾乎全部淪陷。圖／市議員邱佳亮提供
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中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級...
中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級警戒，新屋區市議員邱佳亮今天在議會質詢，表示新屋幾乎23個里都淹水，幾乎全部淪陷。圖／市議員邱佳亮提供
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中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級警戒，新屋區市議員邱佳亮今天在議會質詢，表示新屋幾乎23個里都淹水，幾乎全部淪陷。圖／市議員邱佳亮提供
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中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級警戒，新屋區市議員邱佳亮今天在議會質詢，表示新屋幾乎23個里都淹水，幾乎全部淪陷。圖／市議員邱佳亮提供
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中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級警戒，新屋區市議員邱佳亮今天在議會質詢，表示新屋幾乎23個里都淹水，幾乎全部淪陷。圖／市議員邱佳亮提供
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新屋大坡國小也淹水。圖／市議員邱佳亮提供
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中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級...
中央氣象局今天發布桃園市大豪雨特報，經濟部水利署最新發布新屋、楊梅與觀音淹水一級警戒，新屋區市議員邱佳亮今天在議會質詢，表示新屋幾乎23個里都淹水，幾乎全部淪陷。圖／市議員邱佳亮提供
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淹水雨量氣象局

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