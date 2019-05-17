親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

慘！爆肝女主管被放逐1人部門 從氣到發抖到讓公司傻眼

質疑收錢才挺韓國瑜惹哭館長 苦苓發文致歉了

遠離心肌梗塞 醫界建議：年滿18歲應開始天天量血壓

2019-05-17 11:45聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部國健署統計顯示，台灣平均每4.5個死亡的人就有1人死於高血壓相關的疾病，不過高達三分之一的高血壓患者罹病而不自知。今是世界高血壓日，台灣高血壓學會與中華民國心臟學會呼籲，情緒、工作壓力、生活習慣都會影響血壓數值，年滿18歲的成人應每年量一次血壓，留心自己的身體健康。

黃爺爺就罹患高血壓，自己與家人卻未注意到這無聲的疾病，僅把焦點放在青光眼等較明顯影響生活的疾病。有一日爺爺突發心肌梗塞，且幾乎塞滿三條血管，命在旦夕；所幸醫師緊急設法搶通一條小血管，才為他保住性命。

黃爺爺並非單一個案，台灣高血壓醫學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，台灣20歲以上成人當中，每4人就有1人罹患高血壓；但將近500萬高血壓患者中，高達三分之一的患者不自覺有高血壓。因此，醫界呼籲民眾得「知道自己的血壓（Know your number）」。

王宗道表示，理想血壓應控制在120/80毫米汞柱以下，若在140/90毫米汞柱以上就屬高血壓。確診高血壓後，如果血壓在160/100毫米汞柱以下，可先透過限鹽、限酒、減重、戒菸、飲食控制、適度運動等生活方式調整，經觀察三個月後血壓仍未獲得控制，再使用藥物治療。

不過，有一群人即使用藥，血壓都很難獲得良好控制。馬偕醫院心血管中心主治醫師李應湘表示，一種情形是，腎臟交感神經過度活化，導致腎素分泌增加，進而提升鈉再吸收作用、降低腎臟血流，導致血壓升高。這種情形可採高血壓導管治療（RDN），也就是讓導管從鼠蹊部入腎動脈後，以微能量降低末端過度活躍的交感神經活性，來達到降低血壓的效果。

台灣高血壓學會與中華民國心臟病學會提醒，如果使用三種以上降壓藥達最高劑量且持續一個月無法達到血壓目標值，或是難以忍受藥物副作用、無法按時服藥，或合併有心腦血管疾病或器官受損，又或是繼發性高血壓治療後三個月仍難以控制等情況，建議可使用高血壓導管治療。

台灣高血壓學會與中華民國心臟學會呼籲，情緒、工作壓力、生活習慣都會影響血壓數值，...
台灣高血壓學會與中華民國心臟學會呼籲，情緒、工作壓力、生活習慣都會影響血壓數值，年滿18歲的成人應每年量一次血壓，留心自己的身體健康。記者羅真／攝影
分享
穩壓三部曲。圖／王宗道醫師提供
穩壓三部曲。圖／王宗道醫師提供
分享

高血壓患者醫師

相關新聞

影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 網友哀嚎：上班遲到了

2019-05-17 08:40

注意！大雨淹水 台61線64K至66K新豐路段封閉

2019-05-17 09:42

影／消基會公布3款積木標示不符 孩童可能吞食

2019-05-17 10:39

辭世的華裔建築師貝聿銘 與台灣關連有這些

2019-05-17 12:16

受大雨影響 桃市觀音草漯小客車險滅頂

2019-05-17 12:06

大雨淹新竹 明新科大：日夜間部17日停課一天

2019-05-17 12:04

金昌石礦逾期未開工須做環差 環團興訟阻開工獲勝

2019-05-17 11:28

竹縣部分道路、地下道及停車場淹積水 已拉封鎖線

2019-05-17 11:25

大雨水淹過鐵軌 台鐵北湖到湖口雙線暫時不通

2019-05-17 11:22

棒球場上最邊緣的位置 球評用社會學帶你看門道

2019-05-17 11:04

豪雨淹過台鐵北湖-湖口鐵軌 雙線暫時不通

2019-05-17 10:59

怕被邊緣化、被貶值...活在迷戀青春的社會裡，一個精神科醫師面對變老的告白

2019-05-17 10:52

影／大雷雨竹市封閉9地下道 護城河水淹周邊道路

2019-05-17 10:40

新竹有雷雨 彭啟明：小尺度對流像游擊隊神出鬼沒

2019-05-17 09:41

旺盛對流移入 新竹新豐上午8時累積雨量已達212毫米

2019-05-17 09:10

北部雷陣雨 氣象局發布桃竹苗豪雨警報

2019-05-17 09:03

吳德榮：今西半部局部陣雨 北部高溫降到30度

2019-05-17 08:27

桃竹已下豪雨 新竹以北、東北部豪大雨特報

2019-05-17 08:06

油價再漲！下周汽油每公升恐貴0.3元

2019-05-17 05:54

北部今位於下風處 易累積空氣汙染物

2019-05-17 04:53

FB留言抽房屋？信義房屋、遠雄建設呼籲：「勿上當受騙」

2019-05-17 01:10

1次性醫材重複用 監委自動調查衛福部

2019-05-16 23:44

台彩端午加碼 百組百萬等你

2019-05-16 23:41

健康你我他／酒精與洗衣粉 除菌防潮妙無窮

2019-05-16 23:41

港全球首例鼠E肝致死！糞口感染 寵物鼠也有風險

2019-05-16 23:41

C肝新藥給付加碼 增3萬名額

2019-05-16 23:41

我的經驗／當年親手接生 兒捐骨髓救了我

2019-05-16 23:36

買安心！農產品溯源制擬修法建立

2019-05-16 23:30

雲林斗六高中 35住宿師生嘔吐腹瀉

2019-05-16 23:29

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

逆轉勝！台彩上調今年銷售目標至1,250億元

2019-05-16 19:57

玩水啦！台北自來水園區「水鄉庭園」戲水區5月17日正式開放

2019-05-16 19:17

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

馬祖出現最大量赤潮 預告近日藍眼淚大爆量

2019-05-16 17:38

健保增給付範圍 納入C肝口服藥

2019-05-16 17:26

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

台彩端午加碼5億 限定版「真好中」刮刮樂現正熱賣

2019-05-16 17:01
看更多

熱門文章

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 網友哀嚎：上班遲到了

2019-05-17 08:40

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

爆肝女主管被放逐冷部門 醫師教她一招還擊老闆的不當待遇

2019-05-17 10:34

桃竹已下豪雨 新竹以北、東北部豪大雨特報

2019-05-17 08:06

影／大雷雨竹市封閉9地下道 護城河水淹周邊道路

2019-05-17 10:40

北部雷陣雨 氣象局發布桃竹苗豪雨警報

2019-05-17 09:03

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

注意！大雨淹水 台61線64K至66K新豐路段封閉

2019-05-17 09:42

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

FB留言抽房屋？信義房屋、遠雄建設呼籲：「勿上當受騙」

2019-05-17 01:10

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

每日星座運勢／摩羯財運利小額投資 愛情際遇不錯

2019-05-17 00:00

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

旺盛對流移入 新竹新豐上午8時累積雨量已達212毫米

2019-05-17 09:10

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08

新竹有雷雨 彭啟明：小尺度對流像游擊隊神出鬼沒

2019-05-17 09:41

影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

豪雨淹過台鐵北湖-湖口鐵軌 雙線暫時不通

2019-05-17 10:59

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

吳德榮：今西半部局部陣雨 北部高溫降到30度

2019-05-17 08:27

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

仙女下凡到坎城 艾兒芬妮靠「拖地」稱霸紅毯

2019-05-16 16:45

馬祖出現最大量赤潮 預告近日藍眼淚大爆量

2019-05-16 17:38

冷門地遊客翻倍 新竹台南台東成旅遊新寵

2019-05-16 15:42

油價再漲！下周汽油每公升恐貴0.3元

2019-05-17 05:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top