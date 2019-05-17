遠離心肌梗塞 醫界建議：年滿18歲應開始天天量血壓

2019-05-17 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部國健署統計顯示，台灣平均每4.5個死亡的人就有1人死於高血壓相關的疾病，不過高達三分之一的高血壓患者罹病而不自知。今是世界高血壓日，台灣高血壓學會與中華民國心臟學會呼籲，情緒、工作壓力、生活習慣都會影響血壓數值，年滿18歲的成人應每年量一次血壓，留心自己的身體健康。

黃爺爺就罹患高血壓，自己與家人卻未注意到這無聲的疾病，僅把焦點放在青光眼等較明顯影響生活的疾病。有一日爺爺突發心肌梗塞，且幾乎塞滿三條血管，命在旦夕；所幸醫師緊急設法搶通一條小血管，才為他保住性命。

黃爺爺並非單一個案，台灣高血壓醫學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，台灣20歲以上成人當中，每4人就有1人罹患高血壓；但將近500萬高血壓患者中，高達三分之一的患者不自覺有高血壓。因此，醫界呼籲民眾得「知道自己的血壓（Know your number）」。

王宗道表示，理想血壓應控制在120/80毫米汞柱以下，若在140/90毫米汞柱以上就屬高血壓。確診高血壓後，如果血壓在160/100毫米汞柱以下，可先透過限鹽、限酒、減重、戒菸、飲食控制、適度運動等生活方式調整，經觀察三個月後血壓仍未獲得控制，再使用藥物治療。

不過，有一群人即使用藥，血壓都很難獲得良好控制。馬偕醫院心血管中心主治醫師李應湘表示，一種情形是，腎臟交感神經過度活化，導致腎素分泌增加，進而提升鈉再吸收作用、降低腎臟血流，導致血壓升高。這種情形可採高血壓導管治療（RDN），也就是讓導管從鼠蹊部入腎動脈後，以微能量降低末端過度活躍的交感神經活性，來達到降低血壓的效果。