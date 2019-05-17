竹縣部分道路、地下道及停車場淹積水 已拉封鎖線

2019-05-17 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



今天清晨3、4點，密集的打雷及大雨聲吵醒不少民眾，根據中央氣象局資訊顯示，這場大雨是受到對流雲系發展旺盛的影響。根據消防局與工務處通報，竹縣各鄉鎮多處路段皆有淹水現象發生，新竹縣長楊文科表示，湖口、新豐、竹北已進入一級警戒，縣府也已成立三級應變小組處理災情，提醒民眾，這幾天大新竹地區，仍會時不時出現短時強降雨，請民眾外出應注意雷擊及強陣風，行經低窪地區時，應慎防積水並注意交通安全。

根據消防局與工務處通報，截至上午9點止新豐鄉德昌街沿路、康樂路往茄苳路下約兩百公尺、康樂路往新豐高爾夫球場、湖口鄉大同路往新興路機車地下道、竹北市福興路地下道、竹北市三民路與博愛街及福竹街等皆有淹水現象發生，水深約10～15公分，為了安全起見，員警已在現場拉起封鎖線並在場警戒。

消防局表示，天氣會有這樣的變化，主要是台灣北方的鋒面雲系，雖然不是非常強，但盤據在台灣北邊海面，北部正位於不穩定的鋒前暖區內，加上西南風，就在海峽發展起來這樣的對流雲系。

楊文科表示，從清晨開始至今短時間內的強降雨，且雷雨胞仍持續在生成，預估上午時間新竹縣仍有較大雨量，部分道路、地下道及停車場淹積水，縣府都已在第一時間派員封閉與疏導交通，也籲請民眾勿強行通過，並遵守現場人員的指揮以策安全。楊文科指示縣府各單位，尤其是工務處養護科要加強應變措施，並請各鄉鎮市公所，加強巡察轄内地下道（三民路、中正東路、東成街等），如發生淹水等災情，必要時提早進行封閉作業，以維民眾生命財產安全。

消防局也提醒民眾，今天台灣北部，主要較劇烈的降雨會在今天上午，午後應該有機會緩和一些，但還是要注意是否有水氣持續補充，還有小的劇烈對流胞發展移入；但因逢梅雨季節，像這樣突發式的情形，只能在前3至6小時才會知道狀況；而這個周末兩天假期，仍將維持類似不穩定的天氣型態，請民眾要小心因應，注意自身安全。

目前新竹縣府已成立三級應變小組處理災情；部分道路、地下道及停車場淹積水，都已進行第一時間封閉與疏導交通，請民眾注意自身安全，勿強行搶過，遵守現場同仁的指揮。