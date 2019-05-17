大豪雨來襲影響交通 新竹縣市政府採應變措施

2019-05-17 11:45 中央社 新竹縣17日電



根據消防局與工務處通報，竹縣各鄉鎮多處路段皆有淹水現象發生。圖／新竹縣政府提供 分享 facebook

新竹縣、市今天大豪雨來襲，不少地方的地下道、路段嚴重淹水，造成上班及上課不便，新竹縣、市政府已採取封閉淹水路段等應變措施，並提醒民眾外出小心。

新竹縣邱姓媽媽表示，她住在新竹縣湖口鄉，她上午7時許騎車送女兒至新竹市上課，因大豪雨來襲視線差，不少路段積水難以通行，且車輛多，她送女兒抵校時間比平常晚了約半小時。她說，行經竹市的護城河旁時，水位幾乎要滿出來，現場已拉起封鎖線。

新竹市地下道積水嚴重，包含有東大路機車地下道、光復路地下道、西大路地下道、竹蓮街地下道。新竹縣淹水路段有竹北福興地下道、興隆路、湖口鄉大同路往新興路機車地下道、新豐鄉德昌街沿路淹水等。至於詳細淹水路段，新竹縣、市政府仍在統計，根據淹水情形，警消人員將到場警戒或拉起封鎖線。

在臉書社團「新竹大小事」已有不少民眾傳達大豪雨災情訊息，有網友問「大雷雨來襲是否停班停課」，也有網友指出，平日搭公車上班，也因路況不佳，導致公車延遲抵達，連計程車都叫不到，無法準時上班。

新竹縣長楊文科表示，湖口、新豐、竹北已進入一級警戒，縣府也已成立三級應變小組處理災情，提醒民眾，大新竹地區，仍會不時出現短暫強降雨，請民眾外出應注意雷擊及強陣風，行經低窪地區時，應慎防積水並注意交通安全。

新竹市長林智堅與市府各局處人員進駐消防局災防指揮中心，召開緊急應變會議，確保沒有民眾進入淹水路段，以保障市民安全。