豪雨淹過台鐵北湖-湖口鐵軌 雙線暫時不通

2019-05-17 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



北台灣降下豪雨，台鐵指出，今天10點10分起北湖至湖口間因大雨，導致水淹過軌面，即時起雙線暫時不通，待水位退去，即可恢復正常行車。

另外，台鐵指出，目前台鐵局本部已成立二級應變小組，已通知行控室工務台及氣象局派員進駐應變中心。

中央氣象局表示，受對流雲系發展旺盛影響，今天桃園市、新竹市及新竹縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，苗栗、大台北、基隆及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，低窪處慎防淹水。大豪雨地區包括桃園市、新竹市、新竹縣。

台鐵指出，今天10點10分起北湖至湖口間因大雨，導致水淹過軌面，即時起雙線暫時不通，待水位退去，即可恢復正常行車。圖／台鐵局提供 分享 facebook