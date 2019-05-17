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影／消基會公布3款積木標示不符 孩童可能吞食

2019-05-17 10:39聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

消基會上午公布積木玩具標示（識）檢驗，有3款中文標示不符，其中一款商品除中文標示不符外，更有檢驗標識不符、品質項目不符，家長應注意三歲以下孩童可能吞下誤食。

消基會上午公布「檢驗出3款積木玩具標示（識）不合格」，這2款（圖）中文標示不符。...
消基會上午公布「檢驗出3款積木玩具標示（識）不合格」，這2款（圖）中文標示不符。記者蘇健忠／攝影
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消基會上午公布「檢驗出3款積木玩具標示（識）不合格」，3款中文標示不符，其中一款...
消基會上午公布「檢驗出3款積木玩具標示（識）不合格」，3款中文標示不符，其中一款商品除中文標示不符外，更有檢驗標識不符、品質項目不符，家長應注意三歲以下孩童可能吞下誤食。記者蘇健忠／攝影
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消基會上午公布「檢驗出3款積木玩具標示（識）不合格」，其中一款商品（圖）除中文標...
消基會上午公布「檢驗出3款積木玩具標示（識）不合格」，其中一款商品（圖）除中文標示不符外，更有檢驗標識不符、品質項目不符，家長應注意三歲以下孩童可能吞下誤食。記者蘇健忠／攝影
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消基會上午公布「檢驗出3款積木玩具標示（識）不合格」，家長應注意三歲以下孩童可能...
消基會上午公布「檢驗出3款積木玩具標示（識）不合格」，家長應注意三歲以下孩童可能吞下誤食。記者蘇健忠／攝影
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