新竹有雷雨 彭啟明：小尺度對流像游擊隊神出鬼沒

2019-05-17 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局上午9時表示，台灣北部近海有較強對流雲系發展並移進陸地，新竹以北地區易有短暫陣雨或雷雨，請留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象達人彭啟明也說，閃電一直在新竹縣市發展，有些發展到桃園、苗栗，這是中小尺度對流系統，像游擊隊一樣神出鬼沒。

彭啟明在臉書發文表示，昨天深夜開始，逐漸有對流雲系移入，凌晨開始，雨勢增大，清晨在桃園新竹外海有對流移入，有明顯閃電雷擊的對流雲系正移入桃園新竹附近，要注意有劇烈強降雨發生，同時外海也有很不穩定的對流中心正在發展當中，預期持續到今天上午，新竹以北都要留意有劇烈的雷陣雨發展，而其他地方新竹以南仍有短暫陣雨發展的機會。

他解釋會有這樣的變化，主要是台灣北方的鋒面雲系雖然不是非常強，但盤據在台灣北邊海面，北部正位於不穩定的鋒前暖區內，加上西南風，對流雲系就在海峽發展起來。

彭啟明表示，預期主要的較劇烈降雨會在今天上午，午後有機會緩和，但還是要注意是否有水氣持續補充，又有小的劇烈對流胞發展移入。中南部仍是穩定的西南風，也會有類似的午後對流胞發展，也要留意。

這種中小尺度的對流發展，一般的氣象模擬模式，多數是很難掌握，要靠滾動式的監控預警，也就是幾個小時前的預警才得知，和大家平常習慣的天氣預測不同，要稍微留意。