新竹有雷雨 彭啟明：小尺度對流像游擊隊神出鬼沒
中央氣象局上午9時表示，台灣北部近海有較強對流雲系發展並移進陸地，新竹以北地區易有短暫陣雨或雷雨，請留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象達人彭啟明也說，閃電一直在新竹縣市發展，有些發展到桃園、苗栗，這是中小尺度對流系統，像游擊隊一樣神出鬼沒。
彭啟明在臉書發文表示，昨天深夜開始，逐漸有對流雲系移入，凌晨開始，雨勢增大，清晨在桃園新竹外海有對流移入，有明顯閃電雷擊的對流雲系正移入桃園新竹附近，要注意有劇烈強降雨發生，同時外海也有很不穩定的對流中心正在發展當中，預期持續到今天上午，新竹以北都要留意有劇烈的雷陣雨發展，而其他地方新竹以南仍有短暫陣雨發展的機會。
他解釋會有這樣的變化，主要是台灣北方的鋒面雲系雖然不是非常強，但盤據在台灣北邊海面，北部正位於不穩定的鋒前暖區內，加上西南風，對流雲系就在海峽發展起來。
彭啟明表示，預期主要的較劇烈降雨會在今天上午，午後有機會緩和，但還是要注意是否有水氣持續補充，又有小的劇烈對流胞發展移入。中南部仍是穩定的西南風，也會有類似的午後對流胞發展，也要留意。
這種中小尺度的對流發展，一般的氣象模擬模式，多數是很難掌握，要靠滾動式的監控預警，也就是幾個小時前的預警才得知，和大家平常習慣的天氣預測不同，要稍微留意。
中央氣象局說，除了今天中午前有旺盛對流移入北部及東北部，其中桃園及新竹局部地區已達豪雨標準，苗栗以南及花東在西南風影響之下，也有局部陣雨或雷雨，午後在熱力作用加強下，山區可能也有局部大雨發生的機率；氣溫方面，沒下雨時感受仍較悶熱，各地高溫普遍在31至33度，出門在外請多補充水分，而各地夜晚及清晨低溫普遍在23至25度之間，相對舒適。
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