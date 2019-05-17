吳德榮：今西半部局部陣雨 北部高溫降到30度
氣象專家吳德榮在在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天清晨華南移岀的對流雲系，為北部帶來局部陣雨或雷雨；西南風與陸風的輻合，則為中南部帶來局部陣雨。
他指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天西半部有局部陣雨或雷雨，午後山區的對流增強，順著平均氣流移向東半部，也有局部陣雨；入夜後降雨減緩，但大氣不穩定，各地區仍有局部短暫陣雨的機率。氣溫因雲多降雨而稍降，但仍在暖氣團內，北部最高溫約在30度、中部32度、南部約34度、東部約33度。
吳德榮說，到下周日全台暖氣團籠罩，白天炎熱，大部分地區的最高溫、都在34度上下。但由於水氣增多、大氣不穩定度提高，白天透過太陽加熱，給各地帶來午後局部陣雨或雷雨的機率，易有較大雨勢。清晨西南風在西南部產生輻合作用，也會為中南部帶來局部陣雨。降雨常會延續至其他時段，並影響其他地區。
他表示，鋒面大約在下周一下半天抵達，並影響至下周二的上半天，帶來陣雨及雷雨，不排除伴隨劇烈天氣的機率，氣溫降、天氣明顯轉涼。因為是移動性鋒面，下周二下半天、天氣逐漸好轉。下周三鋒面遠離，各地轉晴，白天氣溫回升、早晚涼。下周四各地多雲時晴、氣溫續升。
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