吳德榮：今西半部局部陣雨 北部高溫降到30度

2019-05-17 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天清晨華南移岀的對流雲系，為北部帶來局部陣雨或雷雨；西南風與陸風的輻合，則為中南部帶來局部陣雨。

他指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天西半部有局部陣雨或雷雨，午後山區的對流增強，順著平均氣流移向東半部，也有局部陣雨；入夜後降雨減緩，但大氣不穩定，各地區仍有局部短暫陣雨的機率。氣溫因雲多降雨而稍降，但仍在暖氣團內，北部最高溫約在30度、中部32度、南部約34度、東部約33度。

吳德榮說，到下周日全台暖氣團籠罩，白天炎熱，大部分地區的最高溫、都在34度上下。但由於水氣增多、大氣不穩定度提高，白天透過太陽加熱，給各地帶來午後局部陣雨或雷雨的機率，易有較大雨勢。清晨西南風在西南部產生輻合作用，也會為中南部帶來局部陣雨。降雨常會延續至其他時段，並影響其他地區。