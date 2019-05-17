油價再漲！下周汽油每公升恐貴0.3元

2019-05-17 05:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



油價原本在本周終結「連8漲」，不過因中東地緣政治情勢緊繃，帶動國際油價上漲，預估下周汽、柴油每公升各漲0.3、0.4元。

累算至15日之7D3B周均價為71.09美元，較上周70.02上漲1.07美元，新台幣兌美元匯率31.107較上周30.934貶值0.173元。

依中油的浮動油價調整機制作業原則，且不考慮亞鄰、平穩措施下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.3、0.4元。但實際調整金額仍依中油於周日中午12時公布為準。