清大電機備取392人只備到83 家長怒：主事者還不檢討嗎

2019-05-17 02:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



大學申請入學昨天放榜，全國十二年國教家長聯盟副理事長陳綺貞在臉書表示，一階同分暴增的後果，果真如他們預料，產生大批落榜。以清大電機乙組為例，備取392人，最後只「備」到83，教育部、招聯會還不檢討嗎？擠壓效應就是大批孩子必須去指考甚至重考。她再次呼籲：指考恢復50%、級分細分、志願數鬆綁，先考後招一次分發，「一定要教育部和招聯會改變，否則明年真的會更糟。」

然而，台灣家長教育聯盟則表示，今年申請入學報名人數、通過一階篩選人數及整體招生名額使用率都大幅提升，缺額人數相對減少，顯見今年學測考科從5科改為學生可自行選考4科，不但減輕學生的學習負擔，更提高學生申請入學的意願，而結果也讓更多學生如願，換句話說，改革有助於學生提早適性入學，因此建議教育部應思考於明年提高申請入學的核定比率，以再次提高學生適性入學的比例。

台灣家長教育聯盟表示，如果再比對過去教育部針對不同管道進入大學後學生的狀況，顯示透過申請入學管道的大學生，其穩定性與學業表現皆優於透過指考入學的大學生，因此更肯定只要有好的政策鼓勵學生透過申請入學進入大學，對高中生、高中教學、大學各校系及家長都會更好，顯然學測考科的改變已經證實是有效促進學生申請入學的政策，因此再次呼籲教育部應審慎思考於明年提高學測入學的核定比例。