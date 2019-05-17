親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

清大電機備取392人只備到83 家長怒：主事者還不檢討嗎

2019-05-17 02:28聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

大學申請入學昨天放榜，全國十二年國教家長聯盟副理事長陳綺貞在臉書表示，一階同分暴增的後果，果真如他們預料，產生大批落榜。以清大電機乙組為例，備取392人，最後只「備」到83，教育部、招聯會還不檢討嗎？擠壓效應就是大批孩子必須去指考甚至重考。她再次呼籲：指考恢復50%、級分細分、志願數鬆綁，先考後招一次分發，「一定要教育部和招聯會改變，否則明年真的會更糟。」

然而，台灣家長教育聯盟則表示，今年申請入學報名人數、通過一階篩選人數及整體招生名額使用率都大幅提升，缺額人數相對減少，顯見今年學測考科從5科改為學生可自行選考4科，不但減輕學生的學習負擔，更提高學生申請入學的意願，而結果也讓更多學生如願，換句話說，改革有助於學生提早適性入學，因此建議教育部應思考於明年提高申請入學的核定比率，以再次提高學生適性入學的比例。

台灣家長教育聯盟表示，如果再比對過去教育部針對不同管道進入大學後學生的狀況，顯示透過申請入學管道的大學生，其穩定性與學業表現皆優於透過指考入學的大學生，因此更肯定只要有好的政策鼓勵學生透過申請入學進入大學，對高中生、高中教學、大學各校系及家長都會更好，顯然學測考科的改變已經證實是有效促進學生申請入學的政策，因此再次呼籲教育部應審慎思考於明年提高學測入學的核定比例。

台家進一步指出，這次考生在數學科的表現普遍提高，表示高中的數學教育有進步，並讓學生對數學更有興趣，在此肯定高中數學教育，大考中心也不須因外界少部分人的批評而改弦易轍，至於教育部則應該繼續督促大學各科系積極提升招生專業，並盡早提出其招生政策。

108學年度大學個人申請昨放榜，分發缺額4699名創五年來新低，回流指考的人數比...
108學年度大學個人申請昨放榜，分發缺額4699名創五年來新低，回流指考的人數比去年減少5790個。本報資料照片
分享

教育部指考學測

相關新聞

1次性醫材重複用 監委自動調查衛福部

2019-05-16 23:44

買安心！農產品溯源制擬修法建立

2019-05-16 23:30

台彩端午加碼 百組百萬等你

2019-05-16 23:41

FB留言抽房屋？信義房屋、遠雄建設呼籲：「勿上當受騙」

2019-05-17 01:10

健康你我他／酒精與洗衣粉 除菌防潮妙無窮

2019-05-16 23:41

港全球首例鼠E肝致死！糞口感染 寵物鼠也有風險

2019-05-16 23:41

C肝新藥給付加碼 增3萬名額

2019-05-16 23:41

我的經驗／當年親手接生 兒捐骨髓救了我

2019-05-16 23:36

雲林斗六高中 35住宿師生嘔吐腹瀉

2019-05-16 23:29

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

逆轉勝！台彩上調今年銷售目標至1,250億元

2019-05-16 19:57

玩水啦！台北自來水園區「水鄉庭園」戲水區5月17日正式開放

2019-05-16 19:17

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

馬祖出現最大量赤潮 預告近日藍眼淚大爆量

2019-05-16 17:38

健保增給付範圍 納入C肝口服藥

2019-05-16 17:26

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

台彩端午加碼5億 限定版「真好中」刮刮樂現正熱賣

2019-05-16 17:01

金輪獎頒獎 聯合報系摘下兩大獎

2019-05-16 16:46

全球首例死亡個案 關於鼠E肝不可不知的三件事

2019-05-16 16:35

全世界最爽工作！擔任「馬里亞納7日店長」 6萬元台幣輕鬆落袋

2019-05-16 16:05

為何新手媽媽愛 po 小孩照片？研究指是過度焦慮

2019-05-16 16:00

冷門地遊客翻倍 新竹台南台東成旅遊新寵

2019-05-16 15:42

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

C肝新藥6月起給付再放寬 擬增3萬名額

2019-05-16 15:33

釣魚釣到鳥？宜蘭驚見鳳頭燕鷗吞魚鈎 想救也救不到

2019-05-16 15:32

聯合晚報馮靖惠、陳素玲與李樹人榮獲金輪獎優等奬

2019-05-16 15:24

廠商贊助研究： 酪梨能延長飽足感

2019-05-16 14:32

尋找今彩539頭獎得主！800萬獎金27日過期

2019-05-16 14:27

照顧兩頭燒 近百民團連署「長照安排假」

2019-05-16 14:25

總是淚眼汪汪？ 這些問題造成「淚溢」

2019-05-16 14:20

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

石虎公園惹議！水利署公開待審提案邀全民監督

2019-05-16 14:13

C肝新藥給付 今年預計再新增3萬名額

2019-05-16 14:08

台彩端午加碼5億 大樂透加開100組100萬

2019-05-16 14:03

奇幻菇世界 福山植物園看得見

2019-05-16 13:59

母湯啊！多起丟棄死禽送檢 被驗出家禽流行性感冒病毒

2019-05-16 13:56

天氣不穩定！本週末將下小雨 下週開始下大雨

2019-05-16 13:38

影／藍色秘境來了 蘇澳鎮推立槳海遊

2019-05-16 12:42
看更多

熱門文章

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

工作十年沒存款 他被主管狂念一小時：至少該存個60萬

2019-05-16 10:43

阿嬤託夢報號碼「全中」 憨孫亂買瞬間噴飛頭獎

2019-05-16 11:22

熱到周末！氣象局：下周高溫溜滑梯 北部掉10度

2019-05-16 09:17

記得帶傘！今各地防午後雷陣雨、強降雨

2019-05-16 04:54

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

吳德榮：暖空氣籠罩南部高溫上看36度 下周一轉涼有雨

2019-05-16 07:30

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

父抱小孩走近柵欄 母獅一伸爪扯掉4歲女童頭皮

2019-05-16 10:22

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

早起沒有精神？看看你為何睡不好

2019-05-16 08:06

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

攝取全穀麵包 研究：影響腸健康

2019-05-16 12:17

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08

慶端午！大樂透加開「100組100萬」重磅再現

2019-05-16 11:09

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

清大電機備取392人只備到83 家長怒：主事者還不檢討嗎

2019-05-17 02:28

影／藍色秘境來了 蘇澳鎮推立槳海遊

2019-05-16 12:42

冷門地遊客翻倍 新竹台南台東成旅遊新寵

2019-05-16 15:42

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

免疫療法夯 癌症基金會：部分肺腺癌標靶更有效

2019-05-16 10:59

免疫療法抗癌 不讓T細胞煞車

2019-05-15 23:50

影／不需再「割喉」自費甲狀腺切除術無疤且疼痛少  

2019-05-16 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top