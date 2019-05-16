牙周病沒感覺 他52歲爛掉10顆牙只能吞飯

2019-05-16 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄50歲蘇先生是雞蛋酥老店業者，因罹患嚴重牙周病，牙齦腫痛不以為意，直到齒牙動搖，只咬得動軟飯，連最愛的滷肉飯都只能用吞的才就醫，結果發現全口共缺10顆牙，經洗牙、牙根整平術治療，最後還補骨、做鼻竇增高術，最後完成植牙，總算讓他重拾一口好牙，「ㄟ呷擱ㄟ睏（吃好睡好）」。

蘇先生16日現身高醫，分享1年多來辛苦的治療歷程，他長年感覺牙齦腫痛，原以為只是火氣大，直到齒牙動搖只能吃軟飯，長期消化不良，連胃腸都出問題，到醫院做胃鏡、大腸鏡檢查，心情焦慮又鬱卒，後來到住家附近的牙醫診所看診，再轉診到高醫牙周病科，被診斷出全口廣泛性牙周病。

高醫牙周病科主任黃炯霖表示，一般人蛀牙會疼痛就醫，但牙周病是長期累積而成，等到真的「有感」，已嚴重影響生活品質，民眾一旦刷牙流血，就可能是牙周病初期徵兆，最好能固定半年洗牙一次，讓醫師檢查口腔健康，已確診牙周病者，更應每3個月回診，避免口腔問題不可收拾。

黃炯霖說，蘇先生就醫時口內已缺了10顆牙，牙齦腫脹發炎、齒槽骨萎縮，先為他洗牙、進行牙根整平術，再去除牙結石控制發炎，為了協助蘇先生重拾味蕾，後來還進行植牙，先做補骨及鼻竇增高術，改善已萎縮的齒槽骨寬度及高度，重建外觀及咬合功能，讓他重拾咀嚼食物美味，追蹤至今4年，腸胃問題也顯著改善。