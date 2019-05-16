不是反串！農委會公布專屬PTT帳號 首次發文被慘噓

2019-05-16 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國民黨立委陳宜民今天批評農委會養網軍，他發現網路有3個帳號發文跟農委會有關，這3個帳號IP一模一樣，顯然是同個人在PTT等網路論壇帶風向。農委會晚間舉辦記者會反擊，農委會600台公務電腦IP都是同一個，這些帳號是內部人員在上班時間私自張貼文章，如有不妥將依法懲處。農委會也公布自己唯一的專屬PTT帳號，ID是「Qutty」，暱稱「農委會訊息回應小組」，昨天開始正式在PTT發文與網友互動。

農委會為加強澄清訊息，昨天開始正式啟動農業訊息因應對策計畫。Qutty昨晚在八卦版PO文，澄清農委會沒有養網軍，計畫標案不是外傳的1450萬，而是1008萬，其中廣告費占65%，軟硬體及人員薪資占35%。不過該文被八卦版網友狂噓，許多人批評反串、假公關。

根據PTT資料，Qutty已經登入1500次、累計發文47篇。有網友質疑，Qutty這個帳號以前逛過貓版跟食物版，真的是農委會帳號嗎？農委會主秘張致盛表示，因為PTT現在已經暫停開放註冊帳號，因此Qutty是廠商提供過去帳號，還留有過去紀錄。

張致盛說，陳宜民今天指控他在PTT搜尋農委會IP地址後，發現有3名相同IP的貼文帳號，質疑農委會養網軍帶風向。張致盛澄清，農委會600多台公務電腦連外網路呈現IP都是同一個，因此農委會公務人員使用不同電腦都會呈現同一個IP。

張致盛表示，這3個ID不是同一個人，第一個帳號貼文內容為科技處徵才，是農委會科技處一名技士為了徵助理，在PTT張貼徵才公告廣為周知，請符合資格且有興趣的人員報名，屬公務使用並無不妥。第二個帳號張貼買賣酒相關資訊，為農委會一名約聘助理使用公務電腦張貼文章，該訊息與公務無關確實不妥，農委會查明事實後將依約聘人員相關人事規定予以懲處。