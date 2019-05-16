睽違8年 健保署首次調高3類藥品地板價

2019-05-16 19:03 中央社 台北16日電



健保署今天預告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第33條規定，預計調高3大類藥品的最低給付價格。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 不堪健保砍藥價，近年許多藥廠紛紛退出台灣市場。健保署經多次討論，決定調高錠劑、膠囊、注射針劑等3類藥品地板價，是8年來首次調高藥品基本價格，預計明年上路。

根據健保署統計，扣除指示藥品，目前約有2878種藥物健保給付價每顆不到2元，屢遭藥界詬病「比糖果還便宜」，近年陸續有原廠藥廠以不堪健保砍價、不敷成本為由，退出台灣市場，引發各界關注。

健保署今天預告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第33條規定，預計調高3大類藥品的最低給付價格。

根據草案，錠劑、膠囊的基本價將由1.5元調至2元，具標準包裝者將由2元調升為2.5元；含青黴素類、頭孢子菌素類抗生素及雌性激素的注射劑由25元調升為30元；其他注射劑由15元調升為20元。

健保署醫審及藥材組專門委員黃兆杰今天受訪時表示，早在健保開辦之初並沒有所謂的藥品基本價，直到100年才修法訂出這項規定，目的在於保障藥品價格，但近年許多藥廠陸續反應不敷成本，健保署因此展開檢討。

黃兆杰說，錠劑、膠囊是民眾使用量最多的藥物，也是藥廠抗議不敷成本最多的類別；注射劑因必須在無菌環境下製造，成本較高；抗生素及雌性激素注射劑依規定須有獨立空調，許多廠商反應若不給予合理價格，恐不願繼續生產。健保署4月將此草案提到「藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」討論，獲專家同意通過。

黃兆杰指出，錠劑、膠囊、注射劑都是100年訂定地板價以來首次調高，抗生素及雌性激素注射劑則是106年訂定地板價以來首次調整，該草案即起將展開60天預告期，蒐集各界意見，預計明年上路。

健保署長李伯璋表示，過去不論原廠藥、學名藥都曾多次反應藥品地板價過低，已經不敷成本，未來拉高基本價，希望改變外界「一顆藥比糖果還便宜」的印象，也讓原廠藥願意繼續留在台灣，提供民眾用藥有更多選擇。