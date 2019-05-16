22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



口述／新光醫院不孕症中心主任林禹宏 整理／記者陳婕翎

「22年前，我親手接生兒子來到這個世界，想不到22年後兒子的骨髓和幹細胞給了我重生的機會。」

2018年12月25日對我來說，不只是聖誕節，也是我第二個生日，從兒子身上抽取的骨髓和幹細胞在這一天注入我的身體以取代生病的骨髓，讓我成了極少數能夠自己走著離開幹細胞移植病房的病人。

去年7月4日從西班牙開會回台後，就覺得身體特別疲倦，起初以為是時差造成不適，幾天後狀況沒有改善，又開始喉嚨痛，本來以為只是咽喉炎，沒想到看了感染科，抽血結果出來後叫我盡快去看血液科。

原來我的白血球數值高達14萬2千，正常值是4000至9000。

誰能預料到4月身體檢查還一切正常，短短三個月我的世界就風雲變色，醫師診斷是「急性白血病」，必須立刻做化學治療。可能是我在醫院看多了，相信生死有命，靜靜地接受自己罹癌，甚至冷靜地詢問醫師未來的治療規畫。

但看著診間中妻子身影，突然我的堅強瓦解， 我問了一句「家裡還剩多少存款」，眼淚就不自覺地流下。我並非畏懼死亡，讓我最放不下、不敢去想是把妻子與兒女獨留在沒有我的世界。

我必須為了家人度過這次難關，隔天我就住進熟悉的台大醫院，全心投入治療，甚至寫起抗癌日記，紀錄下剃髮、接受治療的每一天。

治療期間，台大醫院15C病房成了我們的第二個家。太太一早就到醫院照顧我，因為血癌使白血球不足，一點細菌、病毒就可能殺死我，太太一手包辦我的三餐，細心消毒所有我要使用的餐具，有時候身體太虛弱還要幫我洗澡，兩個孩子晚上有空就到醫院陪我。「很抱歉，給大家添麻煩了」好幾次我忍不住流下眼淚，家人是支持我勇敢接受治療，努力活下去的力量。

但我還是因嚴重感染、敗血性休克，在加護病房住了七天，持續發著高燒、發抖到病床都在震動。原本預計再做一次化療就能「畢業」，不料命運沒有放過我，骨髓穿刺發現癌細胞有早期復發的跡象。

「為什麼為什麼......」妻子一聲一聲心碎地問著，我當下真的快崩潰了，幾乎打算交代後事。醫師說做幹細胞移植（骨髓移植）是唯一讓我活下去的方法。

由於慈濟骨髓庫沒有完全符合組織配對的捐贈者，醫師決定讓我的兒子成為捐贈者。當時原以為抽骨髓對每天都在健身、又高又壯的兒子不會造成太大負擔，那天兒子抽完骨髓準備回家，妻子打電話說他們經過我病房，在一樓停車場。我從病房窗戶探頭，看著妻子、女兒和兒子笑著對我揮手，我驚訝地看著強壯的兒子虛弱地坐在輪椅上，當下我又忍不住哭了。

「雖然說健康是一切事業的基礎，但是人往往要等到失去健康才有深刻的體會。」我在生病前可以算是拼命三郎，每天睡不到六小時，即使假日和過年也不例外。

除忙碌的臨床工作，還要負責醫學生教學，還要做研究、撰寫醫學論文。但我出院後第一件事，就是把手上撰寫的論文都丟掉，我現在每天十點就睡覺，幾乎每天到健身房報到，有時候打高爾夫球。

抗癌路上，我們一家人更加珍惜彼此、感情更緊密。尤其是兩個孩子，突然發現一直是家庭支柱的父親可能不在了。女兒回想我的付出偷偷告訴我，「不知道你以前幫我們做這麼多，我希望以後能嫁給像你一樣的先生。」兒子更是常說，等他買車後，要帶著我出去玩。我也不會忘記，和妻子之間的約定，兩個人一起完成世界的旅行拼圖。

林禹宏醫師小檔案

●現職：新光醫院不孕症中心主任

●年齡：53歲

●專長：不孕症、生殖器官腫瘤（子宮肌瘤、息肉、卵巢瘤）、一般婦產科、內視鏡手術