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IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

IKEA新店店今天開幕，開幕日一早就有民眾排隊先搶先入店，IKEA除安排優人神鼓以震撼鼓聲慶賀開幕外，也依循IKEA傳統，舉行瑞典特有鋸木儀式，新北市長侯友宜也到場參加，他表示，IKEA經營願景為「致力為大多數人創造更美好的生活」，就如同他希望為新北市民打造「安居樂業」的城市，創造幸福美好的生活。

侯友宜說，新北市今年4月人口突破400萬，新店作為數位內容、資通訊產業群聚的重要地區，已匯集HTC、華創車電、技嘉科技等知名廠商與人才，成為ICT產業的重鎮，地景上更是依山傍水、得天獨厚，擁有約30多萬居住人口，是新北市人口密集的第5大區，相信透過IKEA進駐，提供消費者在家具家飾品上，更多樣化選擇與購物休閒環境。

侯友宜提到，IKEA經營願景是「致力為大多數人創造更美好的生活」，就如同他希望為新北市民打造安居樂業的城市，針對新店央北地區未來計畫，侯友宜說，新店中央新村北側是最蓬勃發展的區塊，所以結合產業、社會住宅及當地開發，可帶動新店更不一樣的風貌，IKEA的進駐會改變新店購物消費，能帶動更多的觀光人潮。

IKEA市場行銷公關副理蔡宜穎表示， IKEA會開在新店就是看中此處潛力，開店前做市場調查，觀察到新店居民有收納困擾，新店店提供許多居家物質、收納的靈感。另外IKEA與其他品牌就有區隔，新店店主打特色就是為全家大小可以一日體驗的地方，享受逛街及美食，還有打造親子友善空間，讓爸媽可以輕鬆逛街購物，另外也有親子餐飲空間。

新北市經發局則表示，IKEA新店店在小碧潭捷運共構商場3、4樓，是全球唯一的捷運共構店和有河岸景觀餐廳的分店，而小碧潭地景上得天獨厚，除高科技產業鏈外，也陸續轉型為觀光休閒產業，如碧潭水舞等活動，這次透過IKEA的進駐，提供消費者更好的休閒環境。

此外，新北市府在新店中央新村北側以區段徵收1.5公頃用地，結合公益基金及空間推動社會住宅，預計2019年底完工，規畫興建4棟地下2層、地上18至21層的青年社會住宅，1房型795戶、2房型221戶、3房型54戶，總計1070戶，各種建設與招商引資期望讓新店朝更宜居生活的城市邁進。

IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循I...
IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循IKEA的傳統進行瑞典特有的鋸木儀式，新北市長侯友宜也到場參加開幕及鋸木儀式。記者胡瑞玲／攝影
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IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循I...
IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循IKEA的傳統進行瑞典特有的鋸木儀式，新北市長侯友宜也到場參加開幕及鋸木儀式。記者胡瑞玲／攝影
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IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循I...
IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循IKEA的傳統進行瑞典特有的鋸木儀式，新北市長侯友宜也到場參加開幕及鋸木儀式。記者胡瑞玲／攝影
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IKEA新店店開幕，店員排排站熱烈歡呼迎接一早排隊入場搶購的民眾。記者胡瑞玲／攝...
IKEA新店店開幕，店員排排站熱烈歡呼迎接一早排隊入場搶購的民眾。記者胡瑞玲／攝影
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IKEA新店店開幕，店員排排站熱烈歡呼迎接新北市長侯友宜、IKEA總經理艾卓思（...
IKEA新店店開幕，店員排排站熱烈歡呼迎接新北市長侯友宜、IKEA總經理艾卓思（Adrian Worth）以及一早排隊入場搶購的民眾。記者胡瑞玲／攝影
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IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循I...
IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循IKEA的傳統進行瑞典特有的鋸木儀式，新北市長侯友宜也到場參加開幕及鋸木儀式。記者胡瑞玲／攝影
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IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循IKEA的傳統進行瑞典特有的鋸木儀式，新北市長侯友宜也到場參加開幕及鋸木儀式。記者胡瑞玲／攝影
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眾人期待的IKEA新店店終於在今天正式開幕了，開幕日的一早就有民眾排隊先搶先入店...
眾人期待的IKEA新店店終於在今天正式開幕了，開幕日的一早就有民眾排隊先搶先入店搶購，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循IKEA的傳統進行瑞典特有的鋸木儀式，新北市長侯友宜也到場參加開幕及鋸木儀式
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IKEA新店店開幕，IKEA除了安排優人神鼓以震撼的鼓聲來揭開序幕幕外，也依循IKEA的傳統進行瑞典特有的鋸木儀式，新北市長侯友宜也到場參加開幕及鋸木儀式。記者胡瑞玲／攝影
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IKEA侯友宜

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